「電話は3コール以内で出て」と言われ夜も眠れず…新入社員が犯した”取り返しのつかないミス”の中身

あこがれの文具メーカーに入社したものの、配属された管理課で待っていたのは、朝から鳴り止まない電話の応対だった。「電話は新人が取る」「3コール以内に出る」--暗黙のルールに緊張で眠れぬ夜を過ごし、失敗を重ねた新入社員は、ある日ついに取り返しのつかないミスを犯してしまう。新入社員の電話応対をめぐる問題を、事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。

あこがれの会社で待っていたのは「電話との戦い」

A坂さん（22歳）は、大学を卒業後甲社（都内にある文具メーカーで従業員数400名）の社員として働き始めた。もともと甲社の文具ファンだったA坂さんは、あこがれの会社に入社できたのが嬉しく、期待に胸を膨らませていた。しかし配属先である管理課は商品の在庫管理の他に顧客からの注文やクレームに対処することも重要な業務であり、メールや電話での対応を毎日数多くこなす必要があった。朝から途切れることなく注文や問い合わせの電話が鳴り、職場は戦場と化していた。

A坂さんは、配属初日に主任のB上さん（28歳）から、これから担う仕事について簡単な説明を受けた後こう付け足された。

「電話は新人が取るという暗黙のきまりがあるので、かかってきたら3コール以内に出てください。会社名などの名乗り方や担当者への取次方法は他の人がしているのを参考にすればいいです。あと、話した内容などのメモはきちんと取ってくださいね」

B上主任がいなくなると、A坂さんは急に不安になった。

「家族や友達とのやり取りはLINEやSNSだし、入社早々いきなり電話を取れなんて。したことないのにどうしよう……」

考えるだけで緊張し、その日の夜は一睡もできなかった。

翌日から、A坂さんと「電話との戦い」が始まった。

電話が鳴るとすぐに受話器を取るのだが、相手が早口で何を言っているのかわからない。 メモを取ろうとすると余計に聞き取れず、焦ってつい聞き逃す。

「お名前をもう一度お願いできますか」

「何回名乗らせれば気が済むの？いつも電話で注文してるのに。しっかりしてくれよ！」

相手が電話口で声を荒らげると、A坂さんの頭の中は真っ白になり

「申し訳ございません……」

と小声で謝るのが精いっぱいだった。

電話を切ると、傍で聞いていたB上主任はため息をついた。

「相手の名前を何回も聞き返すなんて失礼ですよ。最初聞いたときに覚えられないならその場でメモをとらないと……」

「すみません」

C田課長（管理課長でA坂さんの上司。40歳）も、A坂さんの仕事ぶりには厳しかった。

「新人なんだから電話くらいちゃんとやってよ。これって仕事の基本だろ？」

その後のA坂さんは、毎日のように電話をしてくる得意先や内線を担当者に取り次ぐことはできるようになったが、聞きなれない顧客名だったり、クレームまがいの内容だったりすると、とたんにまごついた。B上主任や先輩たちに聞こうと思っても、皆忙しそうで声をかける雰囲気ではない。しかたがないのでそのまま応対し、ミスをすると 後でB上主任やC田課長に厳しく注意された。そんな日々の繰り返しを情けなく思ったA坂さんは、ある日の帰り道、駅のホームで涙をこぼした。

「俺、この会社向いてないのかな……」

そして、事件が起きた…

そして5月中旬の火曜日、事件が起きた。

この日も始業時間と同時に電話が鳴った。 A坂さんが受話器を取ると、

「もしもし、乙社のD川ですが……。先週の木曜日に頼んだボールペン500本、昨日納品予定だったのに届いてない。A坂さんという方にお願いしたはずだけど、一体どうなってんの？」

とすごい剣幕でまくしたてた。

A坂さんは、「お待ちください」と一旦電話を保留にし、木曜日に受けた電話のメモを開いた。すると「乙社のD川様、ボールペン500本を月曜日に納品すること」と走り書きがあり、それを見つけたA坂さんは身体中から血の気が引いた。この日は特に電話が多く、バタバタしているうちに注文を担当者に伝えるのを忘れていたのだ。

A坂さんは、受話器を取り即座に謝罪した。

「申し訳ございません。すぐに出荷の手続きを……」

「今日必要だったからもう遅いよ。これじゃあ、そちらの会社との取引はもう無理だね！」

怒りが収まらないD川さんは一方的に電話をガチャ切りした。

夕方、再び電話をかけてきたD川さんは、たまたま応対したC田課長に事の顛末を説明すると、「甲社の製品はもう買わない」と立腹し電話を切った。

あわてたC田課長はA坂さんを呼び、確認すると事実であることを認めたので、

「これが会社にとってどれだけの損失になるか君はわかってるのか！新人だからって相手には関係ないんだよ。それになぜ、今まで私に報告しなかったのかね？ミスを隠そうとするとは許しがたい行為だ」

A坂さんは、C田課長の怒鳴り声にうなだれるしかなかった。

その夜、A坂さんは布団に入っても心臓がドキドキし、眠れない。 D川さんと、C田課長の怒鳴り声が頭から離れないのだ。

「もう、電話が怖い……」

A坂さんは翌日から出社できなくなった。

＊ ＊ ＊

「新人のうちに場数を踏ませる」「電話応対は社会人の基本」--そんな価値観のもと、企業は新人に電話を任せてきた。だが電話が通信の中心だった時代の前提は、いまの若手と必ずしも噛み合わない。

後編記事〈「電話が怖くて仕事ができない」と泣いた新入社員…Z世代を知らぬ間に追い詰める企業の"仕組み"〉では、なぜ今どきの新入社員はこれほど電話を苦手とするのか、企業側の「仕組み」に問題がないのかなど、詳しく見ていこう。

【つづきを読む】「電話が怖くて仕事ができない」と泣いた新入社員…Z世代を知らぬ間に追い詰める企業の”仕組み”