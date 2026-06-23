“マナカナ”三倉茉奈、食べたスイカの種を植えた結果を報告「すごいです」「食育になりますね！」 自宅の“ベランダ菜園”の様子を公開
双子タレント“マナカナ”の姉・三倉茉奈（40）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。自宅の“ベランダ菜園”の様子を公開した。
【写真】「すごいです」“スイカの種”を植えた結果を写真で報告した三倉茉奈
茉奈は「食べたスイカの種を植えてみたい！と娘が言うので、植えてみたら…芽が出てきました！すくすく伸びてる！思ってたよりたくさん芽が出てきた！」と報告。しっかりと生えてきた芽の写真を添え、「どうなるかなーー。実ができるのかな笑 どきどき」と今後の成長に期待を込めた。
さらに「最近少しずつベランダ菜園。トマトとかきゅうりとか、紫陽花とか…色々。枯れずにちゃんと育ちますように」と、家庭菜園でさまざまな植物を育てていることを伝えた。
この投稿にファンからは「すごいです スイカなりますように 出来たらまた、報告お待ちしてますね」「食育になりますね！」「そのまま育てたらピンポン球くらいのスイカができそう」「芽どんどん伸びてますね。すごい」などのコメントが寄せられている。
茉奈は、2019年2月に、かねてより交際していた同じ歳で関西出身の一般男性と結婚。20年12月に第1子長女（5）を出産した。
【写真】「すごいです」“スイカの種”を植えた結果を写真で報告した三倉茉奈
茉奈は「食べたスイカの種を植えてみたい！と娘が言うので、植えてみたら…芽が出てきました！すくすく伸びてる！思ってたよりたくさん芽が出てきた！」と報告。しっかりと生えてきた芽の写真を添え、「どうなるかなーー。実ができるのかな笑 どきどき」と今後の成長に期待を込めた。
この投稿にファンからは「すごいです スイカなりますように 出来たらまた、報告お待ちしてますね」「食育になりますね！」「そのまま育てたらピンポン球くらいのスイカができそう」「芽どんどん伸びてますね。すごい」などのコメントが寄せられている。
茉奈は、2019年2月に、かねてより交際していた同じ歳で関西出身の一般男性と結婚。20年12月に第1子長女（5）を出産した。