「助けて…」〈年金月16万円・貯金980万円〉85歳父の掠れた声。独身息子が実家で目撃した「衝撃的な惨状」と老親一人暮らしの限界

高齢の親が一人暮らしを続けるなか、「まだ大丈夫だろう」という家族の思い込みが深刻な事態を招くケースが増えています。介護保険サービスを利用していても、家族が離れて暮らしている場合、異変の兆候を見逃してしまうことは珍しくありません。85歳の父から突然届いたSOSをきっかけに、仕事を続けながら親の介護に向き合う独身息子が直面した現実をみていきます。

掠れた声のSOS

「助けて……頼む」

その電話があったのは、平日の昼休み。都内の物流会社で働く佐伯健一さん（57歳・仮名）は、スマートフォン越しに聞こえた父の声に違和感を覚えました。

父の正夫さん（85歳・仮名）は地方都市の実家で一人暮らし。母（正夫さんの妻）は5年前に他界し、以来、正夫さんは年金月16万円で生活していました。預貯金は980万円ほど。持ち家で住宅ローンもありません。老後資金に大きな不安はないように思えました。

「どうしたの？」

そう尋ねても、正夫さんは要領を得ません。

「動けないんだ……家の中が……」

途中で言葉が途切れました。健一さんはその日の午後休を取得し、新幹線で実家へ向かいました。到着したのは夜。玄関を開けた瞬間、異臭が鼻を突きました。腐敗臭とも違う、湿気を含んだ重い臭いです。靴を脱いで廊下へ進むと、床には新聞紙が何枚も敷かれていました。

居間のドアを開けた健一さんは言葉を失いました。使用済みの紙おむつが積み上がっています。台所の流しには洗われていない食器。冷蔵庫には賞味期限切れの総菜。正夫さんは汚れた寝間着のまま座布団に座り込んでいました。

「トイレまで行けなくなった」

それが正夫さんの説明でした。数ヵ月前から足腰が弱り始めていたそうです。しかし正夫さんは誰にも相談しませんでした。介護認定を受けることも拒んでいました。

「まだ世話になる歳じゃない」――それが口癖だったといいます。

見えなかった限界

翌日、健一さんは地域包括支援センターを訪れました。そこで初めて知った事実がありました。近隣住民から市役所へ複数回の相談が寄せられていたのです。

「最近見かけない」

「家から臭いがする」

厚生労働省『令和6年 国民生活基礎調査』によると、65歳以上のみで構成されている高齢者世帯1,720万世帯のうち、単身世帯は903万世帯と半数を超えています。今後も高齢者の一人暮らしは増加すると見込まれています。

しかし数字以上に深刻なのは、家族が離れて暮らしているケースです。健一さんも月に1回は帰省していました。毎月5万円ほどを交通費や生活支援費として使っていました。それでも異変は見抜けませんでした。正夫さんは電話では元気なふりをしていたからです。

「来なくていい。俺は平気だ」

そう言われ続けていました。その言葉を信じたかった気持ちもあります。

一方で健一さん自身にも余裕はありませんでした。年収は約520万円。独身で賃貸暮らしです。家賃は月9万2,000円。老後資金として積み立てているNISA口座もありますが、残高はまだ300万円ほどでした。

親を支えながら自分の老後も考えなければなりません。

「親の介護で会社を辞めるなんて無理だ」

そう思っていました。しかし現実はもっと厳しかったのです。要介護認定の手続きが始まり、訪問介護やデイサービスの調整も進みました。ところが正夫さんは激しく抵抗しました。

「他人を家に入れるくらいなら死んだほうがいい」

ケアマネジャーが訪問した日も怒鳴り声が響きました。健一さんは説得を続けました。何日も帰省したため、有給休暇は急速に減っていきました。そして職場でも上司から声を掛けられます。

「また休むのか？」

悪意はありません。しかし、それが上司含め、職場での普通の反応でした。

独身息子の絶望

半年後。正夫さんの状態はさらに悪化しました。認知機能の低下も疑われるようになります。

同じ話を何度も繰り返す。

薬の管理ができない。

深夜に近所を歩き回る。

そんな問題が相次ぎました。老人ホームへの入所の話も出ました。特別養護老人ホーム（特養）への入所は原則要介護3以上ですが、認知症による徘徊や暴言などで常時見守りが必要な場合などは「特例入所」が認められる場合も。また特養であれば、年金月16万円でも、十分に入所が叶います。

「ずっと家にいたい」と激しく抵抗することもある正夫さん。いよいよ潮時かもしれません。そう感じるとともに、こみ上げてくるのは正夫さんへの怒りです。

「もっと早く言えよ」

「なんで助けを求めなかったんだ」

帰りの新幹線で何度も思いました。同時に罪悪感も押し寄せます。

「なぜ、気づけなかったのか」

厚生労働省『人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査』によると、病気で治る見込みがない場合に最期を迎えたい場所として、43.8％が「自宅」を選択し最多となっています。また、自宅を選んだ理由としては「住み慣れた場所で最期を迎えたいから」（68.9％）や「最期まで自分らしく好きなように過ごしたいから」（61.5％）が多くを占めています。正夫さんのように、限界を迎えてもなお、住み慣れた我が家に留まりたいと願う高齢者は決して珍しくないのです。