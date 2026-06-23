相続トラブルというと、多額の遺産をめぐる“一部の富裕層の問題”と思われがちですが、実際にはそうではありません。家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件の約8割は、「遺産総額5,000万円以下」の家庭で起きています。トラブルの原因はさまざまですが、特に「介護をしたかどうか」、「長男の嫁という立場」は、典型的に揉めやすいポイントです。今回は、65歳夫婦と58歳の義妹の事例をもとに、相続トラブルが起きる背景と、その予防策についてFPが解説します。

「下の世話までしたのよ!?」年金18万円・65歳長男夫婦、貯金を崩して義父を介護

「夜もろくに眠れずお義父さんの下の世話までして、自分たちの貯金を切り崩して介護したのよ!? それなのに、よくそんな厚かましいことが言えるわね！」

通夜と葬儀を終えた会食の席。ようやく一息ついたはずが、和やかな空気を切り裂いたのは、普段は温厚な長男の妻・ミチコさん（仮名・65歳）の怒号でした。

ミチコさんと同い年の夫・タダシさん（仮名）は、夫婦あわせて月約18万円の年金生活を送っています。持ち家はなく、住まいは賃貸住宅です。老後資金として蓄えていた貯金はありましたが、決して十分とはいえません。

それでもこの3年間、要介護4となったタダシさんの父親の介護を、ほぼ2人だけで担ってきました。

要介護4ともなると、日常生活のほぼすべてに介助が必要で、24時間の見守りが欠かせません。しかし、父親は頑なに在宅介護を希望。介護にはお金がかかるため、夫婦はやむなく自分たちの貯金を切り崩しながら介護を続けてきました。

車で1時間ほどのところに住むタダシさんの妹・マユミさん（仮名・58歳）にも「少し介護を手伝ってほしい」と声をかけましたが、「色々と忙しい」と返事すらまともに返ってきませんでした。

「長男の嫁は口出さないで！」親族の目の前で勃発した58歳義妹との大喧嘩

そして、義父が亡くなり、会食の席。気まずさを抱えながら食事をし、話題は自然と遺産分割協議に移りました。すると、介護を一度も手伝わなかったマユミさんがこう言い放ったのです。

「お兄ちゃんたちはこのままお父さんの家（評価額1,500万円）をもらうんでしょ？ だったら、残りの預貯金1,500万円は全部私がもらうわ。うちは息子の大学院の学費がかさんで、自分たちの老後資金が全然ないのよ」

マユミさんの一方的な主張に、ミチコさんは我慢の限界です。

「あんた、自分がなに言ってるかわかってるの？ 私たちは貯金を切り崩してまで、お義父さんの介護したのよ!?」

「でも、『法定相続分』があるでしょう。半分は私がもらう権利があるわ。しかも、ミチコさんは『長男の嫁』でしょう。口を出せる立場なのかしら？」

こうして2人は、親族の目の前で激しい大喧嘩へと発展してしまいました。

長男の妻は相続できない？法定相続分という「納得しがたい結末」

ミチコさんの怒りは当然のものです。食事の介助から排泄の処理、床ずれのケアまで、自分の時間を犠牲にして義父を支えました。医療費や介護費がかさみ、自分たちの貯金を約200万円も取り崩して補填していたのです。

義父の預金は定期預金や施設・葬儀費用への備えとして手をつけにくく、日々の紙おむつ代、通院付き添いの交通費、介護用品代、家計の不足分などを長男夫婦が立て替えていました。

しかし結局、話し合いは平行線をたどり、最終的にはマユミさんの主張どおり、法定相続分に則って決着せざるを得なくなりました。

長男（夫）の相続分：実家（不動産1,500万円）

義妹の相続分：預貯金1,500万円

ミチコさん夫婦の手元には換金しにくい不動産だけが残り、介護のために取り崩した約200万円の補填もできないという、納得しがたい結末となったのです。

「うちにはたいした遺産なんてない」家庭ほど相続が“泥沼化”するワケ

相続トラブルは多額の遺産を持つ一部のお金持ちだけの話だと思われがちですが、実際はそうではありません。

裁判所の令和6（2024）年司法統計によると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち、遺産額5,000万円以下のケースが約76％を占めています。財産が少ないからこそ分け方に融通が利かず、互いに一歩も引けない泥沼の争いに発展しやすいのです。

相続の現場では、今回の事例のように「介護をした人の気持ち」と「法律で定められた相続分」が食い違うことで、家族関係が悪化してしまうケースが少なくありません。

また、法律上、配偶者の親（義父・義母）が亡くなった際、長男の妻には法的な相続権がありません。どれだけ下の世話をしようが、私財を投げ打とうが、遺産を相続できるのは血のつながった「実子」だけです。

もちろん、介護による貢献が大きい場合には特別寄与料を請求できる可能性はあるものの、当然に遺産を受け取れるわけではありません。介護の内容や無償性、特別な貢献の程度を立証する必要があります。そのためにも介護した内容について「記録」を残すことが重要です。

【元社会福祉士FPが解説】報われない悲劇を防ぐ「2つの生前対策」

ミチコさんたちの事例のような悲劇を防ぐためには、義父が元気なうちに「法的効力のある対策」をとっておく必要があります。

1．遺言書の作成

まずは、「遺言書」を作成しておきましょう。たとえば「長男の妻に一定額を遺贈する」「介護への感謝として生命保険金の受取人を長男にする」といった意思表示を法的に有効な形で残しておけば、相続後の争いを大きく減らせる可能性があります。

2．生命保険（受取人指定）の活用

義父の預金の一部を一時払いの生命保険に切り替え、受取人を「長男」にしておきます。死亡保険金は「受取人固有の財産」とみなされるため遺産分割協議の対象外となり、長男夫婦の老後資金に充てることができます。

「うちにはたいした遺産なんてないから揉めない」と考えている家庭ほど、いざ当事者になると綺麗事では済まなくなります。特に「老後資金が足りない」という現実的な不安を抱えた親族がいる場合、遺産問題はより重みを増してきます。

介護という重労働を担ってくれる家族に対し、周囲は感謝するだけでなく、具体的にその苦労に報いる仕組みを生前に作っておくことが重要です。

武田 拓也

株式会社FAMORE

代表取締役