利便性に優れた軽量なスクーターモデル

ホンダのタイ法人が生産する車両の輸入販売を手掛けるシルバーバックは、新型スクーター「SCOOPY（スクーピー）プレステージ」タイモデルの国内販売を2026年6月11日より開始しました。

世界的な人気を誇るスクーピーは、排気量109.5ccのエンジンを搭載し、優れた燃費性能を大きな特徴としています。

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心臓部には、新世代のeSP（enhanced Smart Power）エンジンが採用されています。この空冷4ストロークOHC単気筒エンジンは、メーカー参考値で58.8km／Lという燃費性能を実現します。性能の参考値として、タイ仕様では最高出力9PS／7500rpm、最大トルク9.4Nm／6000rpm（0.94kgf.m／6000rpm）を発揮します。

車体の骨格にはアンダーボーン形式のフレームが用いられており、強度と耐久性を高めながらも、車両重量は95kgと非常に軽量に抑えられています。これは、ホンダの原付二種スクーター「DIO110」と比較して1kg軽い数値です。

新型スクーピーには、日々の利用シーンで役立つ便利な機能が数多く備わっています。収納面では、シート下のU-BOXスペースが拡大され、ジェットタイプのヘルメットを収めることが可能です。シートはボタン一つで開けられるシートオープナーを備えています。

フロント部分には容量4Lのポケットがあり、買い物袋などを掛けられるファンクショナルフックも装備されています。

フロントポケット内にはUSB Type-Cソケットが設置されており、スマートフォンの充電などに役立ちます。

メーターパネルには新しいデジタルメーターが採用され、時計や燃費、エコランプといった情報を走行中でも容易に確認できます。

ヘッドライトは、モデル名の頭文字「S」をかたどったデザインのLEDクリスタルブロックヘッドライトとなっており、優れた視認性を確保しています。

このモデルは乗車定員2人のため、通勤や通学はもちろん、タンデム走行まで幅広い用途に対応します。

主な仕様として、車体サイズは全長1869mm×全幅693mm×全高1075mm、シート高は750mmです。

ブレーキはフロントに油圧ディスクブレーキ、リアにドラムブレーキを採用し、タイヤサイズはフロントが100／90-12、リアが110／90-12となっています。燃料タンクの容量は4.2Lです。

ボディカラーはガーデングリーン、ブラック、ホワイトの3色が用意されています。価格（消費税込）は41万8000円です。