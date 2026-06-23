●瀬戸内側中心にぐずつく天気。大きめの傘が活躍

●台風7号は週末には四国沖に近づく見通し

●新たな熱帯低気圧発生。今後24時間以内に台風へ発達する見込み



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きのう22日(月)から梅雨前線や湿った空気に伴う東西に大きく伸びる雨雲が、県内周辺に流れ込んでいます。

今朝はやや活発な雨雲は九州が中心で、県内にはこの北側に広がる雨雲がところどころに掛かっている状況です。

この先も瀬戸内側を中心に断続的に雨雲が流れ込む予想で、時折雨脚が強くなるタイミングもありそうです。きょう23日(火)は折り畳み傘ではなく、大きめの傘を持ってお出かけください。





一方、フィリピン付近を北上中の非常に強い勢力の台風7号は暴風域を伴いながら、これから26日(金)にかけて沖縄近海まで進む予想です。

その後、勢力を落としながらも週末には四国沖に近づく見通しです。



またこの台風7号とは別に、新たな台風が発生する可能性が高くなっています。





きょう23日(火)午前3時現在、日本の南に熱帯低気圧が発生していて、今後24時間以内に台風へ発達する見込みです。

しばらく北上を続け、26日(金)に小笠原諸島付近に進む見通しです。台風7号ほど発達はしないとみていますが、2つの台風からの湿った空気が流れ込み、梅雨前線の活動が一段と活発になるおそれがあります。

梅雨前線の動きや台風の動向次第で、今後の雨の降り方も大きく変わってきます。

最新の情報を確認しながら、大雨の心構えを高めていきましょう。





きょう23日(火)の県内も、瀬戸内側を中心に雨雲が流れ込む予想です。

夕方ごろまで雨は強弱を繰り返しながら降り続く見込みで、きょう23日(火)は大きめの傘の出番となりそうです。





最高気温は各地23度前後にとどまる予想です。

この時期にしては低めですが、ジメジメした空気に包まれる見込みです。





今夜は一旦雨が落ち着くものの、梅雨前線の北上や低気圧の影響で、あす24日(水)の明け方から再び雨が降りだし、昼前から本降りとなりそうです。その後、あさって25日(木)にかけてまとまった雨が降る予想です。

また今後もしばらく雨の日が続く見込みで、台風の動向次第では災害の危険が高まるような大雨となる心配もあります。

最新の気象情報をこまめに確認しましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）