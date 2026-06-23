6月23日の運勢第1位は双子座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

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★第1位……双子座

なたの発想がぐんと広がり、今までとは違う新しい視点で物事を考えられる日です。その素晴らしいアイデアを、あなたの中だけにとどめておくのはもったいない！積極的に周りの人に話してみてください。あなたの考えに、共感や称賛が集まる予感。

★第2位……水瓶座

ストレスから解放される日！あなたらしく、心のままに過ごしてみてください。そうすることで、自然とあなたの温かい思いやりが周りにも伝わり、人との関係もより良好に保てるでしょう。小さな親切が、あなたに大きな幸福感を運んできてくれます。

★第3位……天秤座

ちょっとした視線や笑顔が、相手の心を揺らす1日。あなたの自然な振る舞いが恋を引き寄せるきっかけになります。今日は少し大胆に、自分の魅力を信じてみて。距離を縮めたい相手には、さりげない優しさでそっと近づくのが効果的です。

★第4位……獅子座

一度「やる」と決めれば、まっすぐに突き進める強さが出せる日。今こそ、「いつかやりたい」と思っていたことを行動に移すチャンス。胸の奥にくすぶっていた夢や願いが、今日ならきっと、しっかりと形になり始めるはずです。

★第5位……射手座

今日は上司だけでなく、後輩や部下からも学ぶ機会が多い日です。プライドを控えめにして、謙虚な気持ちで人と接すると良いでしょう。素直な態度は新しい知識を得るだけでなく、周囲からの評価アップにもつながり、あなたの成長を加速させます。