【きょうから】セブン‐イレブン「トロピカルマンゴースムージー」発売 マンゴーとパイナップルの贅沢な果肉感
セブン‐イレブン・ジャパンでは、「セブンカフェ スムージー」より、フルーティーで夏にぴったりな新商品「トロピカルマンゴースムージー」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて23日より順次発売する。
【画像】おいしそう！多彩なスムージーのラインアップ
同商品は、濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉に、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用したアイスキューブ、甘酸っぱいパイナップル果肉をブレンドした。
■トロピカルマンゴースムージー
価格：352円（税込380.16円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：全国
【マンゴーとパイナップルの贅沢な果肉感】
濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉と、甘酸っぱいパイナップル果肉を使用。フルーティーな味わいを存分に楽しめる。
【南国フルーツを凝縮したアイスキューブ】
アイスキューブには、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用し、すっきりとした後味に仕立てた。
■「セブンカフェ スムージー」 セブン‐イレブンアプリで100円引きクーポンがもらえるキャンペーン実施中
期間中、「セブンカフェ スムージー」を3杯購入ごとに、「セブンカフェ スムージー」が100円引きになるクーポンを、セブン‐イレブンアプリで配信する。
実施期間：2026年6月30日（火）まで
クーポン利用期間：〜2026年7月7日（火）
対象商品：「セブンカフェ スムージー」全品
【画像】おいしそう！多彩なスムージーのラインアップ
同商品は、濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉に、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用したアイスキューブ、甘酸っぱいパイナップル果肉をブレンドした。
価格：352円（税込380.16円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：全国
【マンゴーとパイナップルの贅沢な果肉感】
濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉と、甘酸っぱいパイナップル果肉を使用。フルーティーな味わいを存分に楽しめる。
【南国フルーツを凝縮したアイスキューブ】
アイスキューブには、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用し、すっきりとした後味に仕立てた。
■「セブンカフェ スムージー」 セブン‐イレブンアプリで100円引きクーポンがもらえるキャンペーン実施中
期間中、「セブンカフェ スムージー」を3杯購入ごとに、「セブンカフェ スムージー」が100円引きになるクーポンを、セブン‐イレブンアプリで配信する。
実施期間：2026年6月30日（火）まで
クーポン利用期間：〜2026年7月7日（火）
対象商品：「セブンカフェ スムージー」全品