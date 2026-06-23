特集「キャッチ」です。日本人女性で初めて8000メートルを超える14の山すべてに登頂した、大野城市出身の渡邊直子さん。過酷なヒマラヤへの挑戦を「居酒屋に行く感覚」と表現する、渡邊さんの人生観と活動に迫ります。

山頂へ進む険しい道の上にかかる、幻想的な雲。



地上8000メートルの頂上まで、あと一息という瞬間に捉えた、朝日が昇って生み出された美しい朝焼け。





大きく険しい山々の前に写るこちらの女性は、福岡県大野城市出身、現役の看護師で登山家の渡邊直子さん（44）です。4月、福岡市の博多阪急で渡邊直子さんの写真展「一歩、また一歩。その先に」が開かれました。渡邊さん自身が撮影した、山でしか見られない貴重な瞬間など、31枚の写真が展示されています。■渡邊直子さん「もう自分のことじゃないみたいで、そわそわしています。私の写真展は、写真のきれいさではなくて、その中に込められている物語がすさまじいから面白いと思う。」

渡邊さんはおととし10月、チベット自治区の標高8027メートルのシシャパンマの登頂に成功しました。



日本人女性で初めて、エベレストやK2など地球上にあるすべての8000メートル峰、14座を制覇したのです。

これまで、8000メートル峰に登った回数は、登頂できなかった遠征も含めて31回です。



挑戦を続ける傍ら、渡邊さんは3月、初めての著書を出版しました。



タイトルは「エベレストは居酒屋です」。



「居酒屋」感覚でヒマラヤへ。いったい、どういうことなのでしょうか。



■渡邊さん

「私、居酒屋は別にそんなに行かないし、お酒も全く飲めないのですが、皆さんが仕事終わりに居酒屋で一杯やるような感覚で、ずっとヒマラヤ8000メートル峰に登り続けていたので、居酒屋が一番イメージに合うかなということになりました。」



渡邊さんにとってヒマラヤは、多くの人にとっての居酒屋のように、ストレス発散だったり素の自分を出せたりする場だといいます。



■渡邊さん

「いいところがいっぱい発見できるので、ヒマラヤへ行くと。うれしいじゃないですか。それを本当の自分に戻りたいという感覚で行くから、精神的な部分を安定させるために行っている感じなんですよ。だから（ヒマラヤに行くことが）絶対に要るんですよね。行かなかったら精神崩壊しますから。」

小中学生の頃は引っ込み思案で、いじめにも遭ったという渡邊さん。



一歩間違えば命を落としかねない、ヒマラヤの過酷な環境。そこで共に過ごす現地ガイド「シェルパ」の寛容な文化が、渡邊さんを変えてくれました。



■渡邊さん

「小中の友達から連絡が来たり、道端でばったり会って声をかけられたり。過去は過去で、今すごく応援してくれているのなら、全然それでいいと思う。シェルパは許す文化があるんです。一回ミスした人を排除しないで許す。それをずっと見てきて、私もそうならないといけないと思っていて。損だなと思って。ずっと許さないで仲たがいしたままだと。死ぬ間際に後悔するんじゃないかと思う。」

■同級生

「全然覚えていない。思い出話とか何も覚えていない。こういうことあったよねと居酒屋で話していても、まあ覚えていない。誰だっけとか、しょっちゅうね。」

■渡邊さん

「私がね。」



この日は、春日市で中学校の同級生が運営するカフェで、エベレスト登頂の報告会が開かれました。



地元での報告会は、よくこの場所を利用しているといいます。



会場には、登山経験者からまったく経験のない人まで、およそ30人が集まりました。

■渡邊さん

「死にかけてるところですね。肺炎になりかけているし、仰向けで寝られなくて、座っていないと苦しい。降りている時は二度と来るかと思っていたし、だけど半年くらい経つとまた行きたいと思って、また行った。2人のシェルパを連れて行ったけれど、仕事をするシェルパと仕事をしないシェルパが、これを見ていたら分かる。」



渡邊さんは、テレビ番組やラジオ番組などでも取り上げられ、今やちょっとした有名人です。



■同級生

「みんながキャーって言って、写真を撮っているのを見ると不思議な感じ。」

■渡邊さん

「私も不思議。」

■同級生

「ひたすら私はシャッターを押すだけ。」



■訪れた人

「すごく楽しそうに話されるし、人柄が本当にすてきだなと思って。あと、パワーもすごく感じるものがあって、一人の女性として、すごくかっこいいなって。」

中には、渡邊さんの講演をきっかけに山岳部に入部したという大学生の姿もありました。



■大学生

「今はどうしても、百名山に登るとか山頂を目指すことが（目的に）ありますが、山頂からの景色を眺めてみたり、人との交流というのも、これからもっと深めていけたらと思いました。」



■大学生

「詳しい話になるのですが、費用はどのくらいかかりますか。」

■渡邊さん

「何十万円。頂上まで行くなら何百万円です。」

■大学生

「ですよね。頑張ってためます。」

■渡邊さん

「私は大学の時に行きましたから、1座目。」

■大学生

「分かりました。」

■渡邊さん

「ためましょ。」

■大学生

「ためます！」



■渡邊さん

「何かを思ってここに来ていると思うから、背中を押したいなと思うし、押せている気もするから、それをもっと助長させてヒマラヤ来いよって思っている。」

写真展や報告会をはじめ、年末年始には初心者などと一緒にヒマラヤのトレッキングを行うなど、精力的に活動する渡邊さん。



今後は、子どもたちにも、山を通じて世界の様々な考え方に触れてほしいと話します。



■渡邊さん

「私もそうだったし、世界にこんな考え方の人がいるんだとか、こんな景色があるんだというものを、子どもの時に見ていたら大人になってすごく面白いユニークな人間になれると思うので、そういう面白人間を作りたいな。私みたいな、ちょっと変わった。」



仕事終わりに多くの人が居酒屋で英気を養うように、渡邊さんは今後もヒマラヤの8000メートルを超える山々へ出かけていきます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月22日午後5時すぎ放送