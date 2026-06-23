阪神の粟井一夫球団社長（６１）が２２日までにデイリースポーツのインタビューに応じた。２リーグ制以降では球団初となる連覇を目指す猛虎。藤川球児監督（４５）は若手を積極起用しながら首位争いを演じ「育てながら勝つ」を実践している。一方で球団は事業で得た収益をチームの育成、強化にも還元し「稼ぎながら勝つ」という好循環を確立。常勝チームとして創設１００周年に向かう球団トップが、自らの経営理念を語った。

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−連覇に挑むシーズンだが、ここまでの戦いを振り返って。

「連覇が簡単ではないことというのは、みんなが共通の認識として持っている。『その通りやな』というのが今の状況。負傷者が出たりして、十分な体制ではないにもかかわらず、みんながそれぞれの立場で役割を果たしてくれていて、今後も優勝争いをしていけるという手応えは十分にある。ドキドキしながら（試合を）見ているが、最後は安心してゴールできるのではないかと思っている」

−遠征の先々で藤川監督と対話を重ねている姿が印象的。

「藤川監督にチームを任せるという判断をした時点で、私だけではなく秦オーナーも含め、首脳陣はみんな同じ考えだ。組織として野球を勝っていく、そういう体制を目指している。チームもフロントも親会社も、３つの組織が三位一体となる。そういう野球をしようということで、藤川監督はそこを重視してやってくれている。個の力もすごく大事だが、組織では自分の役割を認識して、それを果たしていくことの積み上げも必要で（対話を重ねるのは）その行動の一つ。ビジターだと少し時間が取れるのでベンチにいたり、遠征先で同じ宿舎に泊まっているのであれば一緒に食事をしたり。そういうことでコミュニケーションを深め『有事』に備えておくのも私の役割の一つと考えている」

−今後のチームづくりについて。

「今、ある程度は強いチームがつくれていて、優勝争いをできているが、これを続けていかないといけない。もちろん、今年勝つのが一番の目標。さらに２０３５年の球団創設１００周年に向かって、ずっと強いチームでいたいが、チームには必ず下降期がある。その期間をできるだけ短く、そしていわゆる『黄金期』を長くするためにどうすればいいのか。藤川監督には大変しんどい思いをしてもらっているが、来年以降のことも考えた起用をしてもらっている。これはなかなか難しいこと。中長期にわたってチームをつくるというのは、本来フロントが多くを背負う仕事だが、その一部を現場にもやってもらっている」

−自身は１９９８年から野球事業に関わってきた。

「１９９９年に野村（克也）さんが監督として来られてチームに外部の空気が入り、２００３年に星野（仙一）さんで優勝した。当時は早く強いチームをつくって、早く勝つという考え方だった。勝つことでお客さまに来ていただいて、お金を使っていただけるということが組織の中で理解できた。その頃からお金を稼いで、それをチームに投資するというサイクルができた。その仕事の中で私が関わったのが、０３年のチケットシステムの企画、稼働だった」

−当時は今のように毎試合満員ではなかった。

「５月くらいから（客席が）ガラガラというのが当たり前の時代だった。お客さまに来ていただいて、売り上げをチームに投資していった」

（続けて）

「歴史を振り返ると、昭和５０年（１９７５年）くらいまで阪神タイガースは赤字だった。会社ができて４０年間は赤字で、昭和５０年くらいに何とか（収支が）トントンになった。甲子園球場は自前で持っていたけど、高校野球ベースの球場で、あまりもうけるという発想がなかった。０３、０５年に２回優勝して『勝てばもうかる』ということが分かった」

−ただ、年俸が高騰したことで補強もままならなかった。

「もっと稼がないと安定して補強ができないとなった時に、甲子園球場のリニューアルに向かった。やはり『箱』を変えないと稼げない。入場券だけではなく、ビールやお弁当、あるいはスポンサーやスイートルームを作ったり、お客さまに新たな価値を提供して買っていただかないと、これ以上チームが補強できないとなった」

−０７年から１０年にかけて行ったリニューアルで、さらに稼げるようになった。

「ある程度、補強もできるようになり、お客さまからお金をいただくような形もできたが、勝てそうで勝ち切れなかった。そこからチームをもっと強くするには、お金で選手を引っ張ってくるのではなくて育成。ドラフトで獲得した選手を育成するという、今のスタイルになるのが金本監督が来てから。『一度、チームを壊しましょう』となった。その時、私は営業担当の役員で金本監督と『稼ぎながらやろう』と言って、監督も協力してくれた」

−チームとしては難しい期間だった。

「あの時に一度、チームを壊した。そういう経緯があったので、金本監督には申し訳ないけど最下位になってしまった。けれど、あの一回だけ。金本監督がレールを敷いてくれた、ドラフトで取った生え抜き選手を育成するという路線の後はＢクラスがない」

−１９年から３位、２位、２位、３位、１位、２位、１位と全てＡクラス。

「そう。１００周年に向けて強いチームであり続けるためには、言葉で言うと『育てながら勝つ』ということ。藤川監督にもすごく難しいことをお願いしている。そしてわれわれフロントは『稼ぎながら勝つ』というのが、今は融合している状態だ」

−「育てながら勝つ」と「稼ぎながら勝つ」がうまく回っている。

「例えば象徴的だったのが、先日の雨天中止になった楽天戦だ。７日の試合が雨で流れて８日に振り替えになった。１日でチケットを売り切らないといけないという時に、８日も雨予報だったにもかかわらず全部売り切らせていただいた。ファンの皆さんには球場に見に来ていただく、グッズを買っていただく、虎テレを見ていただくとか、本当にいろんな形でチームを応援していただいている。そのいただいたお金でさらに強いチームづくりをする」

−「稼ぐ力」が安定すれば編成にも好影響がある。

「その年々でどうしても外国人やフリーエージェント（ＦＡ）で補強が必要になることがある。それを支えていただいているのがファンの皆さんなんです。近年、ＦＡ権を取得した選手がみんな残留してくれている。生え抜きのスター選手たちが阪神を選んでくれている。いろんなことを積み重ねて（阪神を）選んでいただかないといけないが、資金がないと残ってもらえないという側面もある。選手に残ってもらうことも一つのＦＡ補強だと思っている。多くのファンの方が球場に足を運んで、チームを支持していただいているのも、生え抜きのチームがつくれているからだと思う。全てはつながってくる」

◆粟井一夫（あわい・かずお）１９６４年７月１７日生まれ。６１歳。大阪府堺市出身。金沢大経済学部卒業後、８８年に阪神電鉄入社。レジャー事業部企画課長などを経て、２００９年４月から１３年３月まで第２６代阪神甲子園球場長。同年４月から球団常務取締役など要職を歴任。１７年１２月に阪神電鉄執行役員。２２年４月から球団副社長を務め、２４年１月から阪神電鉄取締役と球団社長に就任した。