危ない場面などほぼなかったと言っていい。ドクター雀士が完璧な仕事でジャンプアップだ。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージM卓が6月22日に行われ、渡辺太（赤坂ドリブンズ・最高位戦）が2連勝で首位通過を決め、3rdステージへ進出した。2位通過は高宮まり（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）。高宮は2年連続、渡辺は初の1stステージ通過。

【映像】スピード＆パワー！渡辺太、圧巻の倍満ツモ

第1試合は東家から石川正明（連盟）、鈴木優（U-NEXT Pirates・最高位戦）、渡辺、高宮の並びで開始。渡辺は東1局、發を仕掛けて赤2・ドラ2のテンパイ。終盤に鈴木優からロンに成功し、満貫で先制した。

トップ目のまま南入りし、南1局。渡辺は2巡目に赤5筒を引き、平和・赤のリーチを目指す形となった。その後、7筒、五万と引いて自然に567の三色同順が見えるテンパイでリーチ。一発で高目の5索を引き、リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・三色同順・赤・裏ドラの1万6000点が決まり、ダントツ状態となった。このまま逃げ切りトップで終了。全8局、わずか40分ほどで終わったスピードゲームだった。試合間のインタビューでは「早かったですね。最速の倍満でリードを築けて、恵まれていました」とコメントした。

第2試合は東家から石川、高宮、鈴木優、渡辺の並び。渡辺の調子はさらに加速する。東1局に高宮から満貫をアガると、東2局はリーチをかけていた鈴木優から跳満をアガり、あっという間に持ち点は5万点へ到達。南2局は暫定トータル2位の高宮の親を白・ドラの2600点で蹴り、南4局は高宮がアガって試合終了した。

試合後のインタビューでは「出来すぎでしたね」と照れ笑い。第2試合東1局から積極的にアガリに向かったことについては「首位通過を盤石にしたいという気持ちがあった」「初戦2着の高宮さんがライバルと思っていたので、めくり合いはハラハラしましたね」と振り返った。

次戦はMリーグ2025-26のMVP、下石戟（BEAST X・協会）と対戦が予定されている。「かなりバチバチで、高打点の打ち合いもあったので、また激しい戦いができると思います」と語り、ファンに対しては「初戦トップの勢いのままジャンプアップができました。かなり意識していたので、達成できてうれしいです。引き続き条件戦をしっかり勉強して、いい戦いを見せたい」とメッセージを送った。

緻密な判断が求められる条件戦は、冷静な分析力を武器にする渡辺にとって見せ場のひとつ。視聴者からは「打撃戦じゃなく下石と腕の見せ合いが見たい」「次の卓も楽しみよ、色んな意味で」と期待の声が寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 渡辺太（赤坂ドリブンズ・最高位戦）5万500点／＋70.5

2着 高宮まり（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）3万3300点／＋13.3

3着 鈴木優（U-NEXT Pirates・最高位戦）1万9500点／▲20.5

4着 石川正明（連盟）−3300点／▲63.3

【第2試合結果】

1着 渡辺太（赤坂ドリブンズ・最高位戦）4万8300点／＋68.3

2着 石川正明（連盟）3万7800点／＋17.8

3着 高宮まり（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）1万5100点／▲24.9

4着 鈴木優（U-NEXT Pirates・最高位戦）−1200点／▲61.2

【最終結果】

1位 渡辺太（赤坂ドリブンズ・最高位戦）＋138.8

2位 高宮まり（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）▲11.6

3位 石川正明（連盟）▲45.5

4位 鈴木優（U-NEXT Pirates・最高位戦）▲81.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

