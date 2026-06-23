阪神の粟井一夫球団社長（６１）が２２日までにデイリースポーツのインタビューに応じた。２リーグ制以降では球団初となる連覇を目指す猛虎。藤川球児監督（４５）は若手を積極起用しながら首位争いを演じ「育てながら勝つ」を実践している。一方で球団は事業で得た収益をチームの育成、強化にも還元し「稼ぎながら勝つ」という好循環を確立。常勝チームとして創設１００周年に向かう球団トップが、自らの経営理念を語った。

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粟井球団社長は「役割」という言葉を何度も繰り返した。試合に臨む選手たちに役割があるように、球団で働く一人一人にも役割がある。それを果たすことで、タイガースという組織として相乗効果が発揮されると強調した。

経営者としての「役割」の一つが「稼ぐ」ことだろう。粟井社長は１９９８年から野球ビジネスに携わってきた。当時は「暗黒時代」で観客動員数も落ち込み、チームに投資する余力もなかった。

今は違う。毎試合ファンが甲子園を埋め尽くすことで収益が増え、育成や強化に資金を回すことができる。その結果チームが強くなり、観客が増えてさらに収益も増えるという好循環が生まれている。

粟井社長はそのサイクルの一端を担うファンへの感謝も重ねた。「稼ぐ」ということは、ファンと一体になってチームを支えることだと感じた。（デイリースポーツ・山本直弘）