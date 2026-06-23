7月スタート『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』共演キャスト第3弾が解禁！7名を一挙発表

大注目のジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田竜生が連続ドラマ単独初主演。メンバーの浮所飛貴（ACEes）を恋の相手に迎えて繰り広げる、7月11日（土）スタートの青春ホームドラマ・ラブコメディー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』。

本作ではすでに、田辺桃子、羽田美智子、井上肇ら家族キャストに加え、濱田マリ、田口浩正、原沙知絵といったご近所キャストが公開されているが、このたびキャスト解禁第3報が到着。

モト冬樹、阿久津仁愛、丈太郎、戸苅ニコル沙羅、丸山智己、山口まゆ、猪俣玲音の7名が発表となった。

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深田竜生演じる主人公・武宮夏輝の等身大の高校生活を描くうえで欠かせない同級生仲良し3人組や、物語のきっかけとなる夏輝の元カノ、夏輝の姉・莉緒（田辺桃子）の友人、さらに個性豊かなご近所さんが加わり、物語がよりカラフルに動き出す。

◆“仲良し3人組”に阿久津仁愛＆丈太郎！

高校の同級生であり、アツい友情で夏輝を支える“仲良し3人組”には、フレッシュさとたしかな実力を兼ね備えた若手俳優陣が勢ぞろいした。

幼稚園からの幼なじみで同じ高校に通う大親友・真田和春を演じるのは、阿久津仁愛。和春はヤンキーっぽさもありながら、中華料理店を営む父を手伝う心やさしい青年だ。

同じく幼なじみで同級生の紺野亮を演じるのは、丈太郎。大学受験組として夏輝とともに勉強に励む役どころである。

夏輝、和春、亮の仲良し3人組が見せるリアルな掛け合いは、まさに青春そのもの。恋に悩む夏輝に2人がどのように寄り添うのか注目だ。

さらに、夏休み直前に夏輝をフって、今回の物語のきっかけをつくった元カノ・永井咲良を演じるのは、山口まゆ。夏輝の揺れ動く恋心に複雑な波風を立たせるキーパーソンを演じる。

◆“近所のお友だち”に個性溢れるキャストが集結！

夏輝＆小早川蒼汰（浮所飛貴）を取り巻く“近所のお友だち”にも、個性溢れるキャスト陣が集結した。

夏輝も常連の中華料理店を営む和春の父親・真田稔を演じるのは、名バイプレーヤー・丸山智己。夏輝や息子・和春たちの楽しい時間を温かく見守る役どころを演じる。息子役の阿久津との息の合った掛け合いもみどころの一つだ。

また、夏輝の母・十和子（羽田美智子）の料理教室に通う“ご近所さん”柳栄一役には、モト冬樹が決定。

栄一の孫で、夏輝に懐いている幼稚園児・陸を演じるのは、愛らしい笑顔が魅力の子役・猪俣玲音。夏輝や蒼汰の様子をしっかり観察し、無邪気に鋭い発言を放つ陸。振り回されがちな夏輝とのかわいいトークは必見だ。

さらに、莉緒の中学時代からの友人で、たびたび恋愛相談に乗ってくれるネイリスト・加賀美結衣を、戸苅ニコル沙羅が演じる。

“友人＆ご近所さん”として深田竜生×浮所飛貴のサイドを固め、青春ホームドラマ・ラブコメディーを盛り上げる7名のキャストたち――。フレッシュさみなぎる若手と圧倒的な表現力を持つベテランがどんな化学反応を起こしてくれるのか、注目だ。

◆阿久津仁愛（真田和春・役）コメント

――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください

青春だな、さわやかだなというのが第一印象です。すれ違いをはじめ心の繊細な部分がかわいらしく描かれているのがすごく素敵だなと思いました。出演者の皆さんも好きな方ばかりなので、現場でどういう風に面白くシーンができあがっていくのか、すごくワクワクしています。

――演じる真田和春の印象はいかがですか？

和春は中華料理店を営むお父さんのお手伝いをしているのですが、高校生ならではの反抗的な考え方や、父親とは違う別の道を目指すようなところがかわいいなと思いました。高校3年生の大事な夏休みの間のお話ですが、僕自身、仕事と両立していたこともあって高校生活を思い切り満喫しきれなかったので、役で青春を演じられるのはすごく楽しみです。

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！

この作品の一員としてキラキラ輝いて青春を謳歌できればいいなと思っています。皆さん、放送をお楽しみにしていてください！

◆丈太郎（紺野亮・役）コメント

――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください

現代の青春モノって感じがしました。夏輝の恋を応援する立場なのか、そうではないのかまだわからないので、今後の展開が楽しみです。

――紺野亮役を演じる上での意気込みをお聞かせください

高校生活の不安とかワクワクする感じとか、夏休み特有の匂いみたいなものを映像に乗せられたらいいなと思います。夏バテしない身体を作ってきたので、夏の撮影をそれで乗り切ります！

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！

皆さんの夏に寄り添えるようなすごく楽しい作品になると思うので、ぜひ最後までお楽しみいただきたいです。そして、僕ら男子高校生3人の友情の行方もチェックしていただけたらと思います。

◆戸苅ニコル沙羅（加賀美結衣・役）コメント

――本作のオファーを受けたときの心境を教えてください

夏っぽい青春感と恋愛のキラキラ感が詰まった作品だなと思いました。恋愛って不安になることも多いと思うのですが、それでもまっすぐ人を好きになる気持ちが描かれているところにすごく惹かれました。物語がどう動いていくのか気になりますし、撮影が楽しみです。

――演じる加賀美結衣の印象はいかがですか？

ネイリストとして働くギャルで、明るくしっかりした女性です。みんなと仲が良く、愛されている人だと思うので、それをしっかり表現できるように頑張りたいです。

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！

加賀美結衣としてこの作品の世界観の中で過ごすことをとても楽しみにしています。青春ラブストーリーですが、家族や友人との温かい関係にも注目していただけたらと思います。