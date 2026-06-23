「バーミヤン」公式Xで20％オフクーポン登場中！ラーメン・丼・焼餃子にサイドメニューやデザートもお得に《7月1日まで》

バーミヤンの公式Xは、2026年7月1日まで使えるお得なクーポンを公開中です。

アルコールやセットドリンクのクーポンも

バーミヤンの公式Xに、20％オフをはじめとするお得なクーポンが20枚登場しています。

まずは、20％オフクーポン対象のメニューを紹介します。

・味玉バーミヤンラーメン（846円→677円）

・レタスチャーハン（769円→615円）

・中華丼（824円→659円）

・酸辣湯麺（879円→703円）

・武蔵野麻婆（659円→527円）

・本格焼餃子 6個（329円→263円）

・山盛りフライドポテト（384円→307円）

・海老春巻 2本（384円→307円）

・海老のチリソース 小皿（494円→395円）

・蒸し鶏の胡麻ソース（329円→263円）

・海老マヨネーズ（549円→439円）

・中華風漬けまぐろ〜秘醤ソース〜（439円→351円）

・ネギザーサイ（329円→263円）

・アンニンドウフ（274円→219円）

・はちみつ揚げパン バニラアイス添え（384円→307円）

また、生ビールなどのアルコールもお得価格で楽しめます。

・キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉（549円→329円）

・ハイボール（329円→219円）

・レモンサワー（329円→219円）

・「100日発酵」紹興酒 5年熟成 グラス（219円→109円）

・セットドリンク バイキング（263〜329円→164円）

クーポンは、いずれも7月1日まで何度でも利用可能。アルコールとセットドリンクのクーポンは、料理・デザートと組み合わせて利用できます。

店内飲食限定です。宅配・テイクアウトでは利用できません。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部