「バーミヤン」公式Xで20％オフクーポン登場中！ラーメン・丼・焼餃子にサイドメニューやデザートもお得に《7月1日まで》
バーミヤンの公式Xは、2026年7月1日まで使えるお得なクーポンを公開中です。
アルコールやセットドリンクのクーポンも
バーミヤンの公式Xに、20％オフをはじめとするお得なクーポンが20枚登場しています。
まずは、20％オフクーポン対象のメニューを紹介します。
・味玉バーミヤンラーメン（846円→677円）
・レタスチャーハン（769円→615円）
・中華丼（824円→659円）
・酸辣湯麺（879円→703円）
・武蔵野麻婆（659円→527円）
・本格焼餃子 6個（329円→263円）
・山盛りフライドポテト（384円→307円）
・海老春巻 2本（384円→307円）
・海老のチリソース 小皿（494円→395円）
・蒸し鶏の胡麻ソース（329円→263円）
・海老マヨネーズ（549円→439円）
・中華風漬けまぐろ〜秘醤ソース〜（439円→351円）
・ネギザーサイ（329円→263円）
・アンニンドウフ（274円→219円）
・はちみつ揚げパン バニラアイス添え（384円→307円）
また、生ビールなどのアルコールもお得価格で楽しめます。
・キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉（549円→329円）
・ハイボール（329円→219円）
・レモンサワー（329円→219円）
・「100日発酵」紹興酒 5年熟成 グラス（219円→109円）
・セットドリンク バイキング（263〜329円→164円）
クーポンは、いずれも7月1日まで何度でも利用可能。アルコールとセットドリンクのクーポンは、料理・デザートと組み合わせて利用できます。
店内飲食限定です。宅配・テイクアウトでは利用できません。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部