ACEes深田竜生、“仲良し3人組”に阿久津仁愛＆丈太郎 元カノ役に山口まゆが決定
■『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』追加キャスト決定
ACEesの深田竜生が単独初主演、浮所飛貴が共演するテレビ朝日系7月期オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（7月11日からスタート、毎週土曜 後11：00）の追加キャストが発表された。深田演じる武宮夏輝を支える高校の同級生・仲良し3人組に阿久津仁愛＆丈太郎、物語のきっかけとなる夏輝を振った元カノ役で山口まゆの出演が決定した。
【写真】ピッタリ寄り添い意気込み十分な深田竜生＆浮所飛貴
主人公・夏輝（深田）は高校3年生の受験生。だが恋をしたのはまさかの、“姉ちゃんのボーイフレンド”小早川蒼汰（浮所）だった。考えれば考えるほど頭から離れなくなる蒼汰への複雑な気持ちが母親と姉にバレてしまい…。果たして、家族の反応は。家族や友達も巻き込みつつ、自分自身を見つめていくことになる。青春ホームドラマ・ラブコメディーを描く。
夏輝の高校の同級生であり、アツい友情で夏輝を支える仲良し3人組には、フレッシュさと確かな実力を兼ね備えた若手俳優陣が勢ぞろい。幼稚園からの幼なじみで同じ高校に通う大親友・真田和春を演じるのは、阿久津。和春はヤンキーっぽさもありながら、中華料理店を営む父を手伝う心やさしい青年だ。
同じく幼なじみで同級生の紺野亮を演じるのは、丈太郎。大学受験組として夏輝とともに勉強に励む役どころ。夏輝、和春、亮の仲良し3人組が見せるリアルな掛け合いは、まさに“青春そのもの”。恋に悩む夏輝に2人がどのように寄り添うのか。
そして、夏休み直前に夏輝を振って、今回の物語のきっかけを作った元カノ・永井咲良を演じるのは山口。夏輝の揺れ動く恋心に複雑な波風を立たせるキーパーソンを演じる。
夏輝も常連の中華料理店を営む和春の父親・真田稔を演じるのは丸山智己。夏輝や息子・和春たちの楽しい時間を温かく見守る役どころを演じる。息子役の阿久津との息の合った掛け合いもみどころの一つに。また、夏輝の母・十和子（羽田美智子）の料理教室に通う“ご近所さん”柳栄一役にはモト冬樹が起用された。
そんな栄一の孫で、夏輝に懐いている幼稚園児・陸を演じるのは、愛らしい笑顔が魅力の子役・猪俣玲音。夏輝や蒼汰の様子をしっかり観察し、無邪気に鋭い発言を放つ陸。振り回されがちな夏輝とかわいいトークを繰り広げる。また、夏輝の姉・莉緒（田辺桃子）の中学時代からの友人で、度々恋愛相談に乗ってくれるネイリスト・加賀美結衣を戸苅ニコル沙羅が演じる。
■キャストコメント
▼阿久津仁愛
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください。
青春だな、さわやかだなというのが第一印象です。すれ違いをはじめ心の繊細な部分がかわいらしく描かれているのがすごく素敵だなと思いました。出演者の皆さんも好きな方ばかりなので、現場でどういう風に面白くシーンができあがっていくのか、すごくワクワクしています。
――演じる真田和春の印象はいかがですか？
和春は中華料理店を営むお父さんのお手伝いをしているのですが、高校生ならではの反抗的な考え方や、父親とは違う別の道を目指すようなところがかわいいなと思いました。高校３年生の大事な夏休みの間のお話ですが、僕自身、仕事と両立していたこともあって高校生活を思い切り満喫しきれなかったので、役で青春を演じられるのはすごく楽しみです。
――視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします！
この作品の一員としてキラキラ輝いて青春を謳歌できればいいなと思っています。皆さん、放送をお楽しみにしていてください！
▼丈太郎
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください。
現代の青春モノって感じがしました。夏輝の恋を応援する立場なのか、そうではないのかまだわからないので、今後の展開が楽しみです。
――紺野亮役を演じる上での意気込みをお聞かせください。
高校生活の不安とかワクワクする感じとか、夏休み特有の匂いみたいなものを映像に乗せられたらいいなと思います。夏バテしない身体を作ってきたので、夏の撮影をそれで乗り切ります！
――視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします！
皆さんの夏に寄り添えるようなすごく楽しい作品になると思うので、ぜひ最後までお楽しみいただきたいです。そして、僕ら男子高校生3人の友情の行方もチェックしていただけたらと思います。
▼戸苅ニコル沙羅
――本作のオファーを受けたときの心境を教えてください。
夏っぽい青春感と恋愛のキラキラ感が詰まった作品だなと思いました。恋愛って不安になることも多いと思うのですが、それでもまっすぐ人を好きになる気持ちが描かれているところにすごく惹かれました。物語がどう動いていくのか気になりますし、撮影が楽しみです。
――演じる加賀美結衣の印象はいかがですか？
ネイリストとして働くギャルで、明るくしっかりした女性です。みんなと仲が良く、愛されている人だと思うので、それをしっかり表現できるように頑張りたいです。
――視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします！
加賀美結衣としてこの作品の世界観の中で過ごすことをとても楽しみにしています。青春ラブストーリーですが、家族や友人との温かい関係にも注目していただけたらと思います。
ACEesの深田竜生が単独初主演、浮所飛貴が共演するテレビ朝日系7月期オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（7月11日からスタート、毎週土曜 後11：00）の追加キャストが発表された。深田演じる武宮夏輝を支える高校の同級生・仲良し3人組に阿久津仁愛＆丈太郎、物語のきっかけとなる夏輝を振った元カノ役で山口まゆの出演が決定した。
主人公・夏輝（深田）は高校3年生の受験生。だが恋をしたのはまさかの、“姉ちゃんのボーイフレンド”小早川蒼汰（浮所）だった。考えれば考えるほど頭から離れなくなる蒼汰への複雑な気持ちが母親と姉にバレてしまい…。果たして、家族の反応は。家族や友達も巻き込みつつ、自分自身を見つめていくことになる。青春ホームドラマ・ラブコメディーを描く。
夏輝の高校の同級生であり、アツい友情で夏輝を支える仲良し3人組には、フレッシュさと確かな実力を兼ね備えた若手俳優陣が勢ぞろい。幼稚園からの幼なじみで同じ高校に通う大親友・真田和春を演じるのは、阿久津。和春はヤンキーっぽさもありながら、中華料理店を営む父を手伝う心やさしい青年だ。
同じく幼なじみで同級生の紺野亮を演じるのは、丈太郎。大学受験組として夏輝とともに勉強に励む役どころ。夏輝、和春、亮の仲良し3人組が見せるリアルな掛け合いは、まさに“青春そのもの”。恋に悩む夏輝に2人がどのように寄り添うのか。
そして、夏休み直前に夏輝を振って、今回の物語のきっかけを作った元カノ・永井咲良を演じるのは山口。夏輝の揺れ動く恋心に複雑な波風を立たせるキーパーソンを演じる。
夏輝も常連の中華料理店を営む和春の父親・真田稔を演じるのは丸山智己。夏輝や息子・和春たちの楽しい時間を温かく見守る役どころを演じる。息子役の阿久津との息の合った掛け合いもみどころの一つに。また、夏輝の母・十和子（羽田美智子）の料理教室に通う“ご近所さん”柳栄一役にはモト冬樹が起用された。
そんな栄一の孫で、夏輝に懐いている幼稚園児・陸を演じるのは、愛らしい笑顔が魅力の子役・猪俣玲音。夏輝や蒼汰の様子をしっかり観察し、無邪気に鋭い発言を放つ陸。振り回されがちな夏輝とかわいいトークを繰り広げる。また、夏輝の姉・莉緒（田辺桃子）の中学時代からの友人で、度々恋愛相談に乗ってくれるネイリスト・加賀美結衣を戸苅ニコル沙羅が演じる。
■キャストコメント
▼阿久津仁愛
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください。
青春だな、さわやかだなというのが第一印象です。すれ違いをはじめ心の繊細な部分がかわいらしく描かれているのがすごく素敵だなと思いました。出演者の皆さんも好きな方ばかりなので、現場でどういう風に面白くシーンができあがっていくのか、すごくワクワクしています。
――演じる真田和春の印象はいかがですか？
和春は中華料理店を営むお父さんのお手伝いをしているのですが、高校生ならではの反抗的な考え方や、父親とは違う別の道を目指すようなところがかわいいなと思いました。高校３年生の大事な夏休みの間のお話ですが、僕自身、仕事と両立していたこともあって高校生活を思い切り満喫しきれなかったので、役で青春を演じられるのはすごく楽しみです。
――視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします！
この作品の一員としてキラキラ輝いて青春を謳歌できればいいなと思っています。皆さん、放送をお楽しみにしていてください！
▼丈太郎
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください。
現代の青春モノって感じがしました。夏輝の恋を応援する立場なのか、そうではないのかまだわからないので、今後の展開が楽しみです。
――紺野亮役を演じる上での意気込みをお聞かせください。
高校生活の不安とかワクワクする感じとか、夏休み特有の匂いみたいなものを映像に乗せられたらいいなと思います。夏バテしない身体を作ってきたので、夏の撮影をそれで乗り切ります！
――視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします！
皆さんの夏に寄り添えるようなすごく楽しい作品になると思うので、ぜひ最後までお楽しみいただきたいです。そして、僕ら男子高校生3人の友情の行方もチェックしていただけたらと思います。
▼戸苅ニコル沙羅
――本作のオファーを受けたときの心境を教えてください。
夏っぽい青春感と恋愛のキラキラ感が詰まった作品だなと思いました。恋愛って不安になることも多いと思うのですが、それでもまっすぐ人を好きになる気持ちが描かれているところにすごく惹かれました。物語がどう動いていくのか気になりますし、撮影が楽しみです。
――演じる加賀美結衣の印象はいかがですか？
ネイリストとして働くギャルで、明るくしっかりした女性です。みんなと仲が良く、愛されている人だと思うので、それをしっかり表現できるように頑張りたいです。
――視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします！
加賀美結衣としてこの作品の世界観の中で過ごすことをとても楽しみにしています。青春ラブストーリーですが、家族や友人との温かい関係にも注目していただけたらと思います。