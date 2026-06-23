『オモウマい店』GACKTがゲストに初登場！

今日１９時は「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」。今日の放送は！【ごはん足りてますか？腹ペコ防飯(ぼうはん)パトロールママ】

今夜も“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”から目が離せない。

第２１８回でご紹介するオモウマい店

オモウマい店① ごはん足りてますか？腹ペコ防飯(ぼうはん)パトロールママ■埼玉県入間市

埼玉・入間市にある昭和生まれのお食事処。テーブルに料理が届いた瞬間「えぐいね」「すごいね」との言葉がお客さんから漏れるほどの山盛りご飯が特徴。常連さん曰く地域では「大盛りでおいしい」ことで知られる有名店で、開店前から行列ができる。メニューも豊富で、お品書きが3枚ある通常メニューだけでなく、日替わりや週替わりメニューも揃える。また、女性店主自ら「ごはん足りてますか？」とおかわりを客席に聞いて回るのがいつもの光景で、ひとつの名物となっている。さらに店主は盛りにもこだわりがあり、出来上がった料理をしっかりとチェック。配膳台に置いてあるおひつのご飯を使い、自ら盛りを最終調整する。

“チキンカツ＆しょうが焼き定食”（１，５８０円）は、鶏モモ肉３００ｇに豚ロース肉が４枚、そこに約２合のご飯が付く。加えて小鉢数種類、みそ汁、うどんがセットされる。同じく小鉢数種類付きの“焼肉定食”（１，３９０円）を何とか完食したお客さんは、「凄いっすね量」と、圧倒された様子。



鶏ガラベースのルーを使った“カレーライス”（１，０５０円）にも、小鉢数種類とみそ汁、うどん、サラダが付く。さらに日替わりメニューでは目玉焼きのっけカレーも。普通盛りでも十分なボリュームのため大盛りの注文はあまりないが、日替わりメニューの“ネギトロ＆生姜焼き定食（ご飯大）”（２，０８０円）になると、豚ロース肉５枚の生姜焼きとネギトロ、さらに約５合のご飯がやってくる。

現在は２代目となる明るい女性店主が、両親や自身の息子と共に切り盛りしているこのお店。ご飯の大盛りをはじめたのは２代目からで、創業者である店主の母も「バカだよね」と当初は大反対したとのこと。現在では毎朝６升分のご飯を炊き、営業を通して30升を超えることも。また、定食に小さいうどんを付けるのは、店主が「うどんのおいしさを知ってほしくて」やっていることだという。

じつはこのお店、５年前にも別のスタッフが取材交渉を行っていたが、そのときは店主が断っていた。そこには、店主を再起不能の直前にまで追い込んだ大きなアクシデントがあった――。