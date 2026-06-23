桜蔭高＆東大卒のグラビアアイドル・東堂とも、衝撃の写真集「自分にとって大きな挑戦」
桜蔭高校・東京大学を卒業し、グラビアアイドルとして活動する東堂とも（34）による1stヌード写真集（光文社）が8月25日に発売されることが決定した。
【写真】衝撃の写真集を刊行する東堂とも
桜蔭高校＆東京大学卒という、日本最高峰の知性を持つ異色のグラビアアイドル・東堂ともが、覚悟のすべてを刻み込んだ衝撃の完全ヌード写真集。誰もいない洋館を舞台に、これまで決して見せることのなかったありのままの姿を解放。静寂に包まれた空間で映し出される裸身は、息を呑むほど美しく見る者の心を強く揺さぶる。圧倒的な知性と、秘められていた色香が交錯する、日本中に衝撃を与える歴史的写真集となった。
■東堂とも
活動を始めて10年目が見えてきて、35歳という節目を迎える中で、何か形に残る挑戦をしたいと考えていました。今回の作品は、初写真集であり初ヌードでもある、自分にとって大きな挑戦です。これまで積み重ねてきた時間を受け止め、これからに向けて一度「栞を挟む」ような撮影になったと思います。
ヌードへの挑戦は自分で覚悟を決めたことだったので抵抗はありませんでした。ただ、覚悟と恥ずかしさは別問題なので、とても恥ずかしかったです。
撮影を終えた今は、「やってよかった」という気持ちでいっぱいです。これまで応援してくださった方はもちろん、この作品で初めて私を知ってくださる方にも、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。
【写真】衝撃の写真集を刊行する東堂とも
桜蔭高校＆東京大学卒という、日本最高峰の知性を持つ異色のグラビアアイドル・東堂ともが、覚悟のすべてを刻み込んだ衝撃の完全ヌード写真集。誰もいない洋館を舞台に、これまで決して見せることのなかったありのままの姿を解放。静寂に包まれた空間で映し出される裸身は、息を呑むほど美しく見る者の心を強く揺さぶる。圧倒的な知性と、秘められていた色香が交錯する、日本中に衝撃を与える歴史的写真集となった。
活動を始めて10年目が見えてきて、35歳という節目を迎える中で、何か形に残る挑戦をしたいと考えていました。今回の作品は、初写真集であり初ヌードでもある、自分にとって大きな挑戦です。これまで積み重ねてきた時間を受け止め、これからに向けて一度「栞を挟む」ような撮影になったと思います。
ヌードへの挑戦は自分で覚悟を決めたことだったので抵抗はありませんでした。ただ、覚悟と恥ずかしさは別問題なので、とても恥ずかしかったです。
撮影を終えた今は、「やってよかった」という気持ちでいっぱいです。これまで応援してくださった方はもちろん、この作品で初めて私を知ってくださる方にも、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。