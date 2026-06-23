西田有志＆古賀紗理那、第1子と動画に登場「有志にそっくり」「手足の長さは私」 昨年12月に誕生報告
バレーボール選手・西田有志（26）と妻で元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那（30）がYouTubeの「西田有志チャンネルYuji Nishida YouTube」で“新しい家族”と一緒に登場した。
【動画】「有志にそっくり」第1子と一緒に登場した西田有志＆古賀紗理那
「西田家に新しい家族が増えました」と題した動画で西田と古賀は、昨年12月に誕生を報告していた第1子、さらに愛犬のハリソン、チャーリーとファミリー勢ぞろいで登場。第1子出産後について語った。西田は「この前、僕も初めて1人でお風呂入れたんですけど、なんかあったらと思って最大の注意を払いながらやってたら、腰がもうエグいぐらい、筋肉痛になりそうなぐらい緊張してた」と振り返った。
また古賀が出産時の状況にも言及。出産に立ち会った西田の声掛けに「助かりました」と語った。
「今はどっちに似ているって言われますか？」と尋ねられると、古賀は「もう100％」と西田を指し示し「出産直後も有志産んだと思うくらい、もう顔が有志すぎて」と思い出し笑い。西田は「可哀想に」と声を掛けながら赤ちゃんをあやしていた。
続けて「顔はやっぱり、出産の時と変わってるけど、それでもやっぱり有志にそっくり。古賀家側は一生懸命、私に似てるところを探す。手足の長さは私なんで」と言うと、西田が「でも足の指の感じは俺ですかね」と補足。古賀も頷きながら聞いていた。
終始仲むつまじい様子で、出産後の生活や思いなどを語っていた。
動画中ではベビーカーの中で赤ちゃんの姿は見えなかったが、サムネイルでは、赤ちゃんを抱える古賀と寄り添う西田の3ショットが使用され、その姿を披露していた。
西田と古賀は2022年大みそかに結婚を発表。25年12月8日に第1子誕生を報告した。
【動画】「有志にそっくり」第1子と一緒に登場した西田有志＆古賀紗理那
「西田家に新しい家族が増えました」と題した動画で西田と古賀は、昨年12月に誕生を報告していた第1子、さらに愛犬のハリソン、チャーリーとファミリー勢ぞろいで登場。第1子出産後について語った。西田は「この前、僕も初めて1人でお風呂入れたんですけど、なんかあったらと思って最大の注意を払いながらやってたら、腰がもうエグいぐらい、筋肉痛になりそうなぐらい緊張してた」と振り返った。
「今はどっちに似ているって言われますか？」と尋ねられると、古賀は「もう100％」と西田を指し示し「出産直後も有志産んだと思うくらい、もう顔が有志すぎて」と思い出し笑い。西田は「可哀想に」と声を掛けながら赤ちゃんをあやしていた。
続けて「顔はやっぱり、出産の時と変わってるけど、それでもやっぱり有志にそっくり。古賀家側は一生懸命、私に似てるところを探す。手足の長さは私なんで」と言うと、西田が「でも足の指の感じは俺ですかね」と補足。古賀も頷きながら聞いていた。
終始仲むつまじい様子で、出産後の生活や思いなどを語っていた。
動画中ではベビーカーの中で赤ちゃんの姿は見えなかったが、サムネイルでは、赤ちゃんを抱える古賀と寄り添う西田の3ショットが使用され、その姿を披露していた。
西田と古賀は2022年大みそかに結婚を発表。25年12月8日に第1子誕生を報告した。