春の園遊会に出席された愛子さまと佳子さま＝4月、東京・元赤坂の赤坂御苑

皇族数確保に向けた皇室制度改革は、「立法府の総意」が近く表明される。実現すれば、女性皇族は結婚後も身分を保持し、皇室の活動に携わることができるようになる。

対象は天皇家の長女愛子さま（24）や秋篠宮家の次女佳子さま（31）ら未婚の5人。今後の生き方に大きく影響し、宮内庁の黒田武一郎長官は「お気持ちを十分踏まえて対応したい」と話す。（共同通信＝志津光宏、黒木和磨）

▽前提が覆る

「何も決まらないことが女性皇族の方々にとって最も不幸だ」。側近の一人はこう語る。

政府の有識者会議が2021年12月、皇族数確保を「喫緊の課題」とする報告書をまとめてから4年半近くが経過した。この間、報告書に基づく国会の議論は滞り、女性皇族は不安定な立場に置かれてきた。

皇室典範は、結婚によって皇室を離れると規定する一方、報告書の案は「結婚後も皇族の身分を保持する」とし、前提から覆る。

側近は「ご自身の人生とともに、皇室の将来を当然気にかけてこられただろう。どういう選択をされるかは別として、まずは制度をお示しすることが大事だ」と指摘した。

▽国民との交流

皇族の減少と高齢化が進む中、女性皇族は多様な公務を担っている。皇室は「国民と共にある」ことを基本とし、天皇陛下は「構成する一人一人が、国民との交流を重ねていく中で信頼関係が築かれていく」（2025年誕生日記者会見）との考えを持たれている。

宮内庁幹部は「こうした皇室の在り方を実践する上でも皇族数の確保は積年の課題だ」と話す。

現状のままでは秋篠宮家の長男悠仁さま（19）が即位する将来、サポートする皇族がいない状況になりかねない。側近は「佳子さまは、悠仁さまを1人にすることも心配されているだろう」と思いやる。

▽生身の人間

制度改革では、女性皇族の身分保持と併せて、約80年前に皇籍離脱した旧宮家の男系男子の子孫を養子に迎えることが可能となる方向だ。

ただ、黒田長官が14日の記者会見で「対象となる方は把握していない」と述べるなど、具体的な道筋は見えていない。

女性皇族が結婚後、皇室に残る場合についても、報告書は「配偶者と子は皇族の身分を有しない」としており、宮内庁内からは「一つの家族の中で法的な権利や立場が異なり、対処に苦慮されるようなことにならないか」と懸念が上がる。

「該当する皇族は生身の人間」。佳子さまの父秋篠宮さまは2024年の誕生日会見で述べ、制度によって人生を揺るがされる女性皇族の考えを「少なくとも宮内庁のしかるべき人たちは知っておく必要がある」と訴えた。

新年一般参賀で、集まった人たちに手を振られる愛子さま、佳子さま、悠仁さま＝1月、宮殿・長和殿

皇室の構成