今回は「神楽坂女声合唱団」で出会った、素晴らしいお友達です。俳優で歌手の倍賞千恵子さん。皆さん、よくご存じの映画「男はつらいよ」シリーズのさくら役で大人気、まさに国民的な女優さんです。その倍賞さんが知り合って間もない2001年のちょうど今ごろ、マネジャーさんと一緒に突然、南青山のブティックを訪ねて来たことがありました。

その時、お店にいた夫が驚いて「倍賞さんがいらしてます」と呼びに来てくれました。「えっ、約束してた？」。私はうっかり忘れていたのかと大慌てでお店に行くと、彼女は優しい笑みを浮かべてこちらに向かってペコリ。「急に押しかけてすみません。今日はお願い事があって来ました」。それがなんと番組の出演依頼だったのです。自身が進行役を務めるNHKの「テントでセッション」というトーク番組に「差し支えなかったら、ぜひ出ていただけないでしょうか」。そう本人から頼まれて私は思わず「いいとも！」なんて答えそうになりました。

仕事柄、私も時々テレビに呼ばれることがありますが、出演交渉は局の担当者が行うものと思っていました。番組のホスト役から声をかけられるなんて初めてのことです。その訳は、「せっかくなのでできる限り楽しい番組にしたい」との倍賞さんの考えから。聞けば番組の中身までご自身で吟味しているとのこと。それならば私もとアイデアを出しました。「誰もやったことがない斬新なことをしましょう」と提案したのが、自転車に乗ってスタジオ入りすることでした。これが見事に大成功。番組冒頭、2人がスイスイとペダルをこいで入っていくとスタッフの皆さんから大歓声。私たちもしてやったりとばかりに思わず顔を見合わせました。

倍賞さんと言えば、誰もが寅さんの妹さくらを思い浮かべるはず。フーテンの兄を支える働き者でしっかりした女性。ある時、長年演じ続ける当たり役について尋ねてみたことがありました。すると、意外な答えが。「入り込みすぎてしまって、この役から出られなくなってしまうんじゃないかと心配になったこともありました」と人知れず悩んでいた時期があったことを明かしてくれました。さらに、何をやってもいつもどこかにさくらがいて、手を切ったらさくら色の血が出るんじゃないかと思うほど自分と役が重なっていたこともあったそうです。

どんな仕事でも誠心誠意、真摯（しんし）に向き合う倍賞さん。いつも一生懸命な彼女が大好きです。いろいろな話をするうちに今ではかけがえのない大切な友人の一人です。ご主人は音楽家の小六禮次郎さん。「神楽坂〜」でいつも貴重なアドバイスを頂いてます。じつに素敵なおしどり夫婦。お二人ともこれからもよろしくお願いいたします。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。