『オモウマい店』埼玉の食事処、約2合のご飯付き「チキンカツ＆しょうが焼き定食」1580円 5年前に取材断った事情
きょう23日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)には、「ごはん足りてますか？腹ペコ防飯(ぼうはん)パトロールママ」が登場する。
【オモウマ写真】大盛りご飯に大盛りお肉！“焼肉定食”（1390円）
埼玉・入間市にある昭和生まれの食事処。テーブルに料理が届いた瞬間「えぐいね」「すごいね」との言葉が漏れるほどの山盛りご飯が特徴。常連さん曰く、地域では「大盛りでおいしい」ことで知られる有名店で、開店前から行列ができる。メニューも豊富で、お品書きが3枚ある通常メニューだけでなく、日替わりや週替わりメニューもそろえる。また、女性店主自ら「ごはん足りてますか？」とおかわりを客席に聞いて回るのがいつもの光景で、ひとつの名物となっている。
“チキンカツ＆しょうが焼き定食”（1580円）は、鶏モモ肉300グラムに豚ロース肉が4枚、そこに約2合のご飯が付く。加えて小鉢数種類、みそ汁、うどんがセットされる。同じく小鉢数種類付きの“焼肉定食”（1390円）を何とか完食した客は「すごいっすね量」と、圧倒された様子。
鶏ガラベースのルーを使った“カレーライス”（1050円）にも、小鉢数種類とみそ汁、うどん、サラダが付く。さらに日替わりメニューでは目玉焼きのっけカレーも。普通盛りでも十分なボリュームのため大盛りの注文はあまりないが、日替わりメニューの“ネギトロ＆しょうが焼き定食（ご飯大）”（2080円）になると、豚ロース肉5枚の生姜焼きとネギトロ、さらに約5合のご飯がやってくる。
現在は2代目となる明るい女性店主が、両親や自身の息子と共に切り盛りしているこの店。ご飯の大盛りをはじめたのは2代目からで、創業者である店主の母も「バカだよね」と当初は大反対したとのこと。現在では毎朝6升分のご飯を炊き、営業を通して30升を超えることも。また、定食に小さいうどんを付けるのは、店主が「うどんのおいしさを知ってほしくて」やっていることだという。
実はこの店、5年前にも別のスタッフが取材交渉を行っていたが、そのときは店主が断っていた。そこには、店主を再起不能の直前にまで追い込んだ大きなアクシデントがあった
【オモウマ写真】大盛りご飯に大盛りお肉！“焼肉定食”（1390円）
埼玉・入間市にある昭和生まれの食事処。テーブルに料理が届いた瞬間「えぐいね」「すごいね」との言葉が漏れるほどの山盛りご飯が特徴。常連さん曰く、地域では「大盛りでおいしい」ことで知られる有名店で、開店前から行列ができる。メニューも豊富で、お品書きが3枚ある通常メニューだけでなく、日替わりや週替わりメニューもそろえる。また、女性店主自ら「ごはん足りてますか？」とおかわりを客席に聞いて回るのがいつもの光景で、ひとつの名物となっている。
鶏ガラベースのルーを使った“カレーライス”（1050円）にも、小鉢数種類とみそ汁、うどん、サラダが付く。さらに日替わりメニューでは目玉焼きのっけカレーも。普通盛りでも十分なボリュームのため大盛りの注文はあまりないが、日替わりメニューの“ネギトロ＆しょうが焼き定食（ご飯大）”（2080円）になると、豚ロース肉5枚の生姜焼きとネギトロ、さらに約5合のご飯がやってくる。
現在は2代目となる明るい女性店主が、両親や自身の息子と共に切り盛りしているこの店。ご飯の大盛りをはじめたのは2代目からで、創業者である店主の母も「バカだよね」と当初は大反対したとのこと。現在では毎朝6升分のご飯を炊き、営業を通して30升を超えることも。また、定食に小さいうどんを付けるのは、店主が「うどんのおいしさを知ってほしくて」やっていることだという。
実はこの店、5年前にも別のスタッフが取材交渉を行っていたが、そのときは店主が断っていた。そこには、店主を再起不能の直前にまで追い込んだ大きなアクシデントがあった