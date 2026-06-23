DAZN公式SNSが公開

サッカー日本代表は、20日（日本時間21日）に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2節チュニジア戦に4-0で勝利した。W杯で日本サッカー史上最多得点が生まれたこの試合、現地からレポートした元アイドルの“喜びの舞”が注目を浴びている。

話題になっているのはスポーツチャンネル「DAZN」で現地レポーターを務めている影山優佳が日本の得点時に見せたリアクション。DAZN公式Xとインスタグラムでは「ゴールの舞× 4 歓喜に沸く影山さんをどうぞ」と綴られ、実際の動画が公開されている。

影山は得点の度にガッツポーズし、ゲストとして登場したお笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之らとハイタッチ。3点目が決まった後にはカメラに向かってグータッチとウインクを見せるなど、愛嬌満点の振る舞いを見せた。

ネット上では「このウインク付きのグータッチは最高です」「喜び方好きすぎる！！」「彼女はやはり本物」「時が止まった」「まじ好感持てる！」「3点のウィンク、やば！」「ガッツポーズが体育会（笑）」と反響が集まっていた。

元日向坂46で俳優の影山はサッカー通で知られ、元アイドルながら、的確な解説に定評がある。今大会ではDAZNの日本戦中継にゲストで登場し、現地会場からレポートを届けている。



（THE ANSWER編集部）