婚活サイトで獣医のシングルマザーと偽り、複数の中高年男性に結婚をチラつかせ、数千万円もの金を得ていた香川県善通寺市在住の女性の存在が明らかになった。嘘に気づいた男性の一人が民事訴訟を提起。ところが、損害賠償の支払いを命じる判決が出るや否や、女性は破産準備を始める。その一方で、今なお彼女を信じる他の男性たちからの送金を途絶えさせまいと"隠し口座"を作るなどしていた。複数の男性を欺いたその手口とは──。ノンフィクションライターの高橋ユキ氏が迫る。（前後編の後編）

【写真】「入院費用のお金を助けて欲しいです」 70代男性・B氏と谷口梓氏のLINE履歴

長男名義の"隠し口座"

民事訴訟で400万円の支払いを命じられた翌2024年6月、被告人の谷口梓氏（44）は驚きの行動に出た。「返す金がない」として破産と免責を申し立てたのだ。同年2月から準備を進めていたという。

これを受け、高松地裁丸亀支部は2025年2月に破産手続き開始決定を下し、管財人による調査が始まった。免責を平たく説明すれば「借金をチャラにしてほしい」という求めだ。つまり調査結果を受け裁判所が免責を認めれば、谷口氏はA氏への賠償金支払いを逃れることができる。

ところが、管財人はまず、谷口氏が「別の高齢男性たちにも結婚を匂わせ多額の送金をさせていた」事実を掴む。

谷口氏が申告した「債権者」にはA氏の他に3人の男性の名が記されていた。そのうちの1人であり、破産手続き開始決定の1か月後に急死したB氏が生前、谷口氏とこんなLINEを交わしていたことがわかっている。

B氏〈梓ちゃんみたいに若くて素敵な女性がB（LINEでは実名）みたいなお爺ちゃんとなんて、夢みたいな話しじゃもん〉

谷口氏〈夢じゃないから 現実のお話しだから〉

B氏は70代の男性。谷口氏とは親子ほどの歳の差があるが「旦那様」と呼ばれていた。

B氏〈梓ちゃんとの元気な結婚生活を10年以上は、続けるよ（温泉マーク）いや、90歳までは、頑張るぞ〉

谷口氏〈旦那様（ハート）ダーリン（ハート） 振り込み たくさんしてくれて ありがとうございます〉

保険の支払いや、息子の家庭教師代としてB氏に無心した際には、〈旦那様に頼るしかないですぅ〉とも送信。

B氏の死後には、自宅の片付けをしていた長男が、婚姻届を発見している。「妻になる人」の欄には、谷口氏の氏名や住所が記されていた。

谷口氏名義の口座には、2023年3月から2024年7月までにB氏や他の債権者を含む5人の男性に合計約1200万円もの金を送金させていた記録が残っている。だがこれは"表"の口座だ。

このB氏とのLINE履歴から、谷口氏が破産準備開始後から"隠し口座"に金を送らせていたことが発覚するのである。

まずLINE履歴には、谷口氏が自身の破産申し立て受理後である2024年7月、B氏に対して、長男名義で開設していた口座番号を示し、金を無心していたやりとりが残っていた。

これを受け、管財人は谷口氏に"隠し口座"の通帳提出を求めたが、谷口氏が拒否したため、銀行から取引履歴を直接入手。口座には破産準備後の2024年2月から2025年11月までに複数の男性らによる多数の送金がなされていることが判明した。管財人に通帳提出を拒否したことが、今回起訴された理由のひとつである。

加えて、息子名義の隠し口座の存在がバレた後も、谷口氏は「他に隠し口座はない」と管財人に嘘をついた。これも破産法違反にあたる。実は4月20日の高松地裁での初公判では、長男名義の"隠し口座"が複数あったことが判明した。このうち2つの口座について、71回にわたる5人の男性からの約1500万円の送金が破産法違反にあたるとして起訴されていた。

初公判では、他の男性らに対してそれぞれ異なる嘘をついていたことも判明。「獣医であると偽っていた」（検察官請求証拠より）という。ほかに、白血病やがん患者という設定もあったようだ。男性の1人は管財人の聞き取りに対してこう答えている。

「結婚を前提に交際していた。獣医で白血病だと聞いていた。子供にも何度も会っており、直接メッセージのやりとりもし、『パパになってほしい』と言われていた」

だがこれは、谷口氏が長男になりすまして送っていたLINEだということも公判で明かされた。

複数の年上男性に嘘をつき、多額の金を無心し続けていた谷口氏。破産準備を進めながらも、無心は止まることなく、長男名義の隠し口座を複数準備し、送金を続けさせていた……そのスキーム考案について、谷口氏は「AIで調べたら債権者に持っていかれないように家族名義の口座に振り込ませる方法を知った」と調書で語っている。

死んだはずの父親が…

刑事裁判に先立つ2026年3月、破産事件を担当していた高松地裁丸亀支部は、谷口氏の破産申し立てについて「免責不許可」の決定を出している。債権者への借金はチャラにしない、という極めて珍しい決定だ。丸亀支部は決定文で「破産者が個人債権者に対して負う債務の多くは、破産者がいわゆる結婚詐欺をして支払いを受けたもの」と、谷口氏の行為が結婚詐欺であると認めている。

しかし、高松地裁での刑事裁判初公判を傍聴に来ていた別の高齢被害男性C氏は、このときは自身が被害者という意識を持っていなかったのか、「（女性が）生活保護だと聞いていた。かわいそうだと思っていた」「貸した金はあげた金」「途中から女性に旦那がいることはわかった」などと言う。

ところが4月27日に谷口氏に対して懲役2年罰金100万円（執行猶予3年）の判決が言い渡されて気持ちに変化があったのか、C氏は「他の男性が被害届を出すなら自分も考えようかと思う」と、詐欺の被害届提出を検討し始めた。

そこで他の男性たちの認識を知るべく、まずは彼女に最も多額の送金をしていた中国地方に住む男性D氏を訪ねたところ、インターフォン越しに厳しい声色で「私はこの件について一切、話す気はない」と繰り返すのみだった。四国地方に住む別の被害男性にも手紙を送り、自宅を訪ねたが、応答はない。このように"結婚詐欺"の被害男性らが谷口氏を詐欺罪で告訴する意向が掴めないなか、C氏も矛を収めてしまった。冒頭のA氏の事案はすでに詐欺罪の時効を過ぎており、被害届を出すことができない。

谷口氏は、送金させた多額の金を一体何に使っていたのか。破産申し立て時には「元夫から『長男が現夫の子供ではないことをバラす』と脅され、5000万〜6000万円ほど支払っていた」と主張していたが、管財人からは「全く裏付けはない」と一蹴されており、刑事裁判初公判では「外食代や旅行代、息子への家庭教師代、携帯電話使用料、そして違法薬物購入などにあてられていた」ことが明らかになっている（検察側冒頭陳述より）。

谷口氏は被害男性らに「父親は亡くなっている」と話していたが、愛媛県にある谷口氏の実家を訪ねると、玄関ドアを開けたのはなんと父親だった。玄関先で話を聞くと「もう（娘とは）付き合いがない。事件のこともニュースで初めて知って驚いている。娘と孫がどこにいるかは知らない。逮捕後も話をしていない。もう関わりたくない」と語り、ドアを閉めた。

刑事裁判で谷口氏は「返済のために別の人からまた金を取ったりしないか」と裁判官に尋ねられ、消えそうな声で「はい……」と答えた。伸びた前髪が顔を覆っていて、表情はうかがえなかった。

今回、8年間騙され、民事訴訟を提訴したA氏が取材を受けてくれたのは「自分が話すことで他の被害者が名乗り出てくれたり、目を覚ましてほしい思いがあった」からだという。しかし現状、谷口氏は"結婚詐欺"そのものについては罪に問われていない。

A氏は取材の最後に言った。

「お金を返さないといけない人たちには、なんとしても返してほしい」

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【はじめから読む→】"シンママ偽装"の40代女性 被害男性の一人が明かす"騙され続けた8年間"

【プロフィール】

高橋ユキ（たかはし・ゆき）／1974年、福岡県生まれ。ノンフィクションライター。2005年、女性4人の傍聴集団「霞っ子クラブ」を結成しブログを開設。以後、フリーライターに。主に刑事裁判を傍聴し、さまざまな媒体に記事を執筆している。『つけびの村 山口連続殺人放火事件を追う』（小学館文庫）、『木嶋佳苗 危険な愛の奥義』（徳間書店）、『逃げるが勝ち 脱走犯たちの告白』（小学館新書）など、事件取材や傍聴取材を元にした著作がある。

※週刊ポスト2026年6月26日・7月3日号