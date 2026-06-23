イバン・バルトン氏が主審を務める

日本代表が北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント進出をかけて戦う、現地時間6月25日のスウェーデン代表戦を担当する審判団が決まった。

前回W杯やJ1でのレフェリングなど、日本に縁があるイバン・バルトン氏が主審を務める。

国際サッカー連盟（FIFA）は、スウェーデン戦の担当審判団を発表した。主審のバルトン氏、副審のデイビッド・モラン氏とアントニオ・プピロ氏のエルサルバドルのトリオが務める。このうちバルトン主審とモラン副審は、2021年東京五輪でのフランス代表戦や、前回2022年カタールW杯でのドイツ代表戦で日本代表の試合を担当。どちらの試合も日本が勝利を収めている。

また、バルトン氏は2025年8月に日本サッカー協会（JFA）の審判交流プログラムで来日し、J1の4試合を担当した。そうした意味でも、日本に縁があるレフェリーだと言えそうだ。今大会では、トルコ代表とパラグアイ代表の試合をすでに担当した。

同日に行われるF組のもう1試合、オランダ代表とチュニジア代表のゲームは今大会で2人選出されている女性主審のうち1人、メキシコのカティア・ガルシア主審が担当することが発表された。（FOOTBALL ZONE編集部）