俳優の中村雅俊と４月２８日に急逝した五十嵐淳子さんの三女でモデルの中村里砂が、２３日までにＳＮＳで最新ショットをアップした。

母亡き後、初のインスタグラム投稿。「ＯＫＩＮＡＷＡ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ＆ ＳＡＰＰＯＲＯ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」とつづり、モデル姿を掲載した。

背中に翼を付けた黒のドレスや、白の衣装を着用。フォロワーからは「可愛すぎてトキメキました」「めっちゃ可愛い可愛すぎてキュンキュンだよ」「まさにりさドール！！」「可愛すぎますって」「黒ドレス白ドレスどちらも美しすぎます」「頑張ってください」などの声が寄せられている。

現在３６歳の里砂。母を亡くし、５月２日に自身のＸで「あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります。母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております」と悲しみを投稿。同９日にもＸで「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました」と戸惑いの様子をつづり、６月３日にも「二度と会えないなんてまだ信じられないし、後悔ばっかりで毎日悲しすぎるから考えないようにすることしかできない」と心境を吐露していた。