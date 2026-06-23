〈開発に7年もかかって業界のトレンドは様変わり、スーパーファミコンもプレステも出てしまった…それでも『ポケットモンスター』が世界を制するゲームになれた“歴史的な大発明”に迫る〉から続く

1996年、初代『ポケモン』が発売された時、ゲーム市場はすでに「プレステ」や「セガサターン」といった次世代機の話題で持ちきりだった。ゲームボーイのモノクロRPGは時代遅れと見なされ、初回生産本数はわずか23.5万本。「期待値ゼロ」からのスタートだった。

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そこからどのようにして、『ポケモン』は日本を代表するRPGに成長したのか。『国産RPGクロニクル 物語の革命者たち』（イースト・プレス）の一部を抜粋して紹介する。

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失われた商機

1989年の開発開始から7年間の開発期間を経た、1996年。ついに完成した初代『ポケモン』について、ゲームフリークのパートナーであったクリーチャーズの代表、石原恒和さんは、開発サイドのプロデューサーとして「200万本売れるゲームができた」と思ったそうです。

ところが前述の通り、この7年間のうちに、ゲーム市場は一変してしまっていました。

まず開発開始の翌年、1990年にはスーパーファミコンが発売。これはほぼゲームボーイと同世代の据え置き型ゲーム機といえるでしょう。ところがその4年後、1994年には「次世代機」と呼ばれたプレイステーションとセガサターンが発売され、世間の注目は「次世代ハード戦争にどっちが勝つか？」に注がれていました。

そして翌年1995年には、当の任天堂からバーチャルボーイ発売。これは、当時としてはゲームボーイの後継機と目されていたハードですから、名実ともにゲームボーイの時代は終わった、という状況だったのです。そしてさらに『ポケモン』発売と同年の1996年にはNINTENDO64の発売も予定されており、もはやゲームボーイは数世代前のハードという雰囲気すらありました。

つまりゲームボーイという最新ハードに合わせて企画し、開発してきたはずの初代『ポケモン』は、その開発期間のうちにハードの寿命を過ぎてしまい、すっかり時代遅れのプロジェクトになってしまっていたのです。

このような環境の中、発売元の任天堂が決めた初回生産本数は23万5000本。

「200万本売れる！」と意気込んでいた石原さんと田尻さんは意気消沈しますが、市場環境を考えると、これでもかなり任天堂ががんばってくれた生産数だったと言えます。

もうすぐ来年にはプレイステーションで初のフル3DCGによる『FF7』が発売するというご時世に、今さらゲームボーイのモノクロ画面で遊ぶ8ビットRPGが登場。



ファイナルファンタジーVII。画像は公式サイトより

そんな「期待値ゼロ」に限りなく近い状況で発売されたのが、『ポケモン赤・緑』でした。

ところが、そうした市場環境にあっても、ほとんど唯一、ポケモンを高く評価したメディアがありました。それが子ども向けマンガ雑誌『月刊コロコロコミック』です。

低い期待値でのスタート

初代『ポケモン』の発売当時、ゲーム専門誌での特集記事などはほとんど無く、僕がこのゲームの存在を知ったのも『週刊ファミ通』の編集コラム的なコーナーで「今、編集部で話題になっているゲーム」として紹介されていたのが最初だったような記憶があります。つまり、情報通にはゲームデザインの独自性などが伝わり、話題になっていたわけですが、それでも「知る人ぞ知る」というムードの注目度でした。

また、2000年代に僕が新入社員としてエニックスに入社した後、先輩プロデューサーが「昔、開発途中のポケモンを田尻さんに見せてもらったことがある」と話していたことがあります。「あの時俺が猛烈にアタックしていれば、うちからポケモンを発売できたかもしれないのになあ……」という飲み会にありがちな後悔トークで、まあ話半分に聞いておくか、という感じだったのですが、「でも、あの段階ではポケモンがこんなに売れるとは想像もつかなかったんだよなあ……」という感想は、そりゃそうだったんだろうな、という実感のこもったものでした。

そしてこの話は毎回、「まあ、もしエニックスから発売していたら、ポケモンはこんなにヒットしていないよね」という自虐オチで終わっていたので、それもまた、我々の実感だったのです。

つまり、ゲームというのは、作品としてのゲームの出来不出来だけでヒットするものではなく、商品としてのゲームをいかに世の中に紹介していくか? そのプロデュース次第で10倍にも100倍にも化けるものなのです。

最終的に、初代『ポケモン』は全世界で累計3000万本を売り上げることになりますが、なぜ、普通の座組みではそれは実現できないのか? なぜ、任天堂自身が最初に決めた初回生産23万5000本から大きく逸脱した結果が出せたのか？

ここに当時のゲームと雑誌メディアとの、深い関係性が見えてきます。

コロコロコミックとポケットモンスター

『コロコロコミック』は小学館が発行する子ども（主に小学生）向けの月刊マンガ雑誌ですが、マンガだけでなく玩具やゲームなどの紹介記事や、それらと連動したコミカライズ企画なども積極的におこなう、ホビー誌としての側面の強さが特徴です。

そんな『コロコロ』編集部では、毎号おこなっている読者アンケートから、当時の小学生のゲーム事情として興味深いデータがわかっていました。

それは、プレステ＆サターンの次世代ハード戦争のさなか1995年当時にあっても、小学生たちの遊んでいるゲーム機は圧倒的にゲームボーイやスーパーファミコンの比率が高かった、という事実です。

また、『コロコロ』読者のお年玉の平均額は2万6000円程度であったのに対し、プレステやサターンといった最新ハードは4万円近い価格でした。つまり、遊びたくてもなかなか実際には手の届かない、高嶺の花だったのです。

そういう小学生読者のリアルなゲーム事情が見えていた『コロコロ』編集部は、すでにトレンドが次世代機に移ってしまったゲーム専門誌よりは積極的にスーパーファミコンやゲームボーイの新作ソフトを紹介していました。それでも、旧世代のハードからはどんどん新作が発売されなくなっていきます。

そんな中で発売されたゲームボーイ用の完全新作『ポケモン赤・緑』は、『コロコロ』としても渡りに船だったはずです。しかも、かつてない子ども目線の、全く新しいRPGで、信頼の任天堂クオリティ。これはプッシュするしかない！

この、双方にとって千載一遇の幸福なマッチングが、その後のポケモンの運命を決めることになります。

ヒットの兆し

初代ポケモンの発売日は、1996年の2月27日。その翌日、2月28日に発売された『別冊コロコロコミック』4月号から、「ポケモン」の1番最初のコミカライズ作品『ふしぎポケモン ピッピ』（穴久保幸作 作）の連載がスタートしました。

当然、メーカー側との事前協議はあったはずですが、今ほどしっかりした監修や世界観の共有が前提ではない時代のことでもあり、かなりマンガオリジナルのニュアンスが濃い作品になっています。この作品では、主人公にあたるポケモンもピカチュウではなくピッピで、ピカチュウは今の感覚ではあり得ないような下ネタを演じたりしています。

このマンガの初回のアンケート結果は「そこそこ」程度だったそうですが、ポケモンの発売から1カ月、2カ月と経つうちに、子どもたちの間で『ポケモン』に関する口コミが広がっていきました。その話題の中心となっていたのが「幻のポケモン」の噂です。

初代『ポケモン』は、当時のTVCMでも「150匹のモンスター」が登場すると宣伝されていましたが、実はゲーム内のデータとしては151匹目のポケモン「ミュウ」が存在していました。これは開発段階でスタッフが内輪の「お遊び」として仕込んでいたキャラクターで、宣伝目的などは全く無く、本当にユーザーの目には触れない予定の隠しデータでした。そういう意味で、現在よくあるプロモーション用に意図的に仕込まれた「隠し要素」とは全く性質の異なるものです。

ところがこのミュウが、バグが原因となって子どもたちのゲームに出現してしまいました。ミュウはもともとデータとしてはちゃんと存在しているポケモンなので、出現自体は想定外のバグであっても、一度出現してしまえば保存もでき、通信ケーブルを介して他のプレイヤーと交換もできてしまうのです。

そうなると、日本全国でまれに現れる「ミュウを持っているプレイヤー」が噂になり、交換でミュウを手に入れた子どもがまたさらにそれを友達に自慢し、交換して、噂が噂を呼んでいきます。

いわば一種の都市伝説のように、ミュウの噂とともにポケモンというゲーム自体の認知度がどんどん上がっていきました。

「ミュウが欲しい」という声

この盛り上がりにいち早く気づいたのが当時『コロコロコミック』でポケモンを担当していた編集者、久保雅一さんです。

久保さんのもとには、読者から「ミュウの情報が欲しい」「ミュウが欲しい」という声がたくさん届きます。子どもたちがこれほど欲しがっているのだからと、久保さんは任天堂と相談し、ミュウの誌上プレゼントを企画しました。限定20人の抽選プレゼント企画です。

今の感覚で20人というと「とんでもなくレア」なプレゼントに感じてしまいますが、マンガ雑誌における普通の誌上プレゼントは1〜10人ぐらいに玩具やグッズを贈るような規模ですから、20人というのはむしろ大盤ぶるまいです。普段より大きな反響があるだろう、と編集部が予測していたことがわかります。

ところが実際の読者の反応はその想定を遥かに上回るもので、なんと7万8000通もの応募があったのです。当時の小学生は全国で約800万人だったとのことで、つまり全ての小学生の100人に1人ぐらいが応募したわけです。

実体のないデータのプレゼント企画で、しかも当時はインターネットもまだ一般的ではなかったので、このプレゼントは「当選者から自分のポケモンのカートリッジを編集部宛に送ってもらい、そこにミュウのデータを入れて送り返す」という手作業でおこなわれました。

このプレゼント作業をおこないながら、『コロコロ』編集部には驚きとともに懸念も持ち上がります。約8万人の応募に対して、わずか20人へのプレゼント。この稀少性は危険なのではないか？ 「ミュウが当たった」と当選者の子どもが公言しても、周囲の反応は大丈夫だろうか？ そこで、編集部では「もっと、どんどんプレゼントしていこう！」という方針が固まりました。

当時小学館グループが開催していた大規模イベント「次世代ワールドホビーフェア」で、「ゲームボーイとポケモンを持ってきてくれた読者にはミュウを配ります」と告知し、会場では『コロコロ』のスタッフがゲームボーイと通信ケーブルを手に待ち構えていました。これも人海戦術による手作業のプレゼント企画でしたが、1回のイベントで約700人にミュウをプレゼントすることができたそうです。

〈主人公自身は戦わないし、レベルアップもしない…『ポケモン』が過去の名作RPGと異なる戦闘システムを採用した“納得せざるをえない理由”〉へ続く

（渡辺 範明／Webオリジナル（外部転載））