〈「200万本売れる」ゲームのはずが初回生産わずか23.5万本…“時代遅れのゲーム”だった初代『ポケモン』が爆発的ヒット作になった“意外なきっかけ”〉から続く

RPGとしてのゲームデザインとして、それまでの王道である『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』などの常識を覆す画期的な発明がいくつも盛り込まれていた『ポケットモンスター』。

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発明のひとつに挙げられるのが「主人公自身は戦わないし、レベルアップもしない」という点だ。ポケモンはいかにして独自のRPG像を築き上げたのか。『国産RPGクロニクル 物語の革命者たち』の一部を抜粋して紹介する。

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ポケモンのゲームデザイン（2）成長しない主人公

ポケモンにおけるゲームデザインの第2の特徴、それは「成長しない主人公」です。

ポケモンではモンスターだけが戦闘し、主人公は戦わないシステムで、ここが「女神転生」シリーズや『ドラクエ5』と根本的に異なります。これらの先行作品では、あくまでも主人公がレギュラーメンバーとして戦闘の中心となり、そこにモンスターたちが入れ代わり立ち代わり参加するシステムでした。もちろんゲームバランス上で主人公キャラの強さや重要性はマチマチなのですが、物語上は「主人公も戦い、成長していく」ことが必須だったのです。

ポケモンではこの点を「モンスターのみが戦う」という形式に振り切ったことで、「戦わない、成長しない主人公」を実現しました。これは同時に「子ども視点のRPG」像を更新する表現でもあります。



nozomin/イメージマート

ポケモン以前の「子ども視点RPG」の代表作は、『MOTHER（*1）』（1989年7月、任天堂）シリーズでした。『MOTHER』はノスタルジックなアメリカ風の土地を舞台に少年少女が冒険の旅を繰り広げるジュブナイルRPGなのですが、これはあくまでシナリオや設定のレイヤーの話。一方、ゲームシステムに関してはかなりストレートな『ドラゴンクエスト』フォロワーなので、主人公たちは普通に戦闘を通じてレベルアップ＝成長していくことになります。

*1 糸井重里氏が企画・監修したRPGシリーズの第1作。現代アメリカ風の日常世界を舞台に、少年たちが超能力（PSI）を駆使し、不思議な事件や異星人「ギーグ」と戦う。武器はバットやフライパン、回復はハンバーガーなど、日常に根ざしたものばかりである。商業的には十分ヒットしたが、糸井氏は不完全燃焼感を抱き、自ら主導して続編『MOTHER2』の開発を始めた（詳細は省略）。なお、『MOTHER2』と初代『ポケットモンスター』の開発スタッフは、石原恒和氏など一部共通している。

ゲームには「テキストで語る物語」のレイヤーと、「システムで語る物語」のレイヤーが存在します。『MOTHER』は、テキストのレイヤーでは魔法を「超能力」、武器を「バット」等の設定にすることで、中世ファンタジー世界の英雄譚を現代の少年少女に置き換えているのですが、ゲームシステムのレイヤーでは「旅を通じて筋骨隆々に成長していく冒険者の物語」を引き継いでしまっており、そこに大きなギャップがあるのです。

もちろん『MOTHER』は、このようなギャップを半ば意識的にユーモアに転化している作品でもあるので、このこと自体が『MOTHER』への批判にはあたらないのですが、ポケモンがそこから一歩進化した「ジュブナイルRPG」となったことは確かでしょう。

「精神的に成長」する非マッチョ的なRPG

『ポケモン』の主人公は、強いて言えば各地域のジムリーダーたちからもらう「ジムバッチ」を集めることがシステム上の成長要素になっていますが、これも高レベルポケモンが指示に従うようになったり、大会への出場資格を得たりなどするくらいで、主人公自身の戦闘能力向上というわけではありません。

このように戦闘から解放されたことで、「システムで語る物語」のレイヤーにおける一種のマッチョイズムからも解放されたのがポケモンの主人公であると言えるでしょう。旅を通じて肉体的に成長することがゲームの趣旨ではなく、見知らぬ土地、人々、ポケモンたちとの出会いを通じていわば「精神的に成長」することがテーマになっているのです。

また、RPGにおける主人公の成長は、それに伴って行けるエリアが広がっていく「フィールドマップの拡大」とも連動したゲームシステムでした。そのため、成長を主軸にしたRPGでは、最終的に世界全体を股にかけた壮大な冒険へと繋がっていくことが多く、その旅のスケールアップそのものがRPGの大きな魅力でもあります。

ところがポケモンにおけるフィールドマップは、それよりずっとスケールが小さく、例えば初代ポケモンの舞台である「カントー地方」はその語源が「関東地方」である通り、少年時代の田尻さん（東京都町田市出身）が自転車で行動していたぐらいの範囲をイメージした作りになっています。

田尻さんは、ポケモンにおける旅というのは「ある小学生の夏休みの1日」だと言っています。だから、「ドラクエ」と違って『ポケモン』では旅先で宿屋に泊まったりしません（ポケモンを回復させる施設はありますが、それは医療機関や託児施設のイメージです）。

そもそもが日帰りのイメージなので、子どもを送りだす親にも何の悲壮感もなく、「行ってらっしゃい」程度のリアクションです。もちろんアニメ版では、さすがにそれではエピソードの整合性がつかなくなるので、野営や宿泊の場面が生まれましたが、もともとのゲームはそういうスケール感なのです。

これもまた、『ポケモン』が「子ども視点RPG」を更新した表現のひとつと言えるでしょう。

余談ですが、以降の「ポケモン」シリーズでは、ゲーム内でのマップが物理的に広くなったり、ハワイ風、イギリス風、スペイン風、フランス風など、様々な文化圏がデザインモチーフになっていたりするので、ワールドツアー的なイメージを持っている方も多いかもしれませんが、それでも一作品ごとの行動範囲はあくまで「ひとつの地方」単位であり、それらがシリーズとして積み重なっていくことで面的に作品世界が広がっていくような構成になっています。

ここもまた、例えば『ドラクエ1』〜『3』が時間軸での連続性を持っていた構成と対照的で興味深い部分ですね。「線でつながっていくドラクエ」「面で広がっていくポケモン」という捉え方もできるかもしれません。

ポケモンのゲームデザイン（3）戦闘シーンの再解釈

ポケモンにおけるゲームデザインの第3の特徴、それは「戦闘シーンの再解釈」です。

シナリオクリアを目的とした一般的なRPGでは、個々の戦闘においても「敵を倒すこと」が至上命題になるので、プレイヤーの攻撃力は高ければ高いほどいい、ダメージはデカければデカいほどいい、ということになります。

ところが、ポケモンではゲームの最終目的が「ポケモンずかんのコンプリート」なので、戦闘シーンの目的として「捕獲」も重要になってきます。このポケモン捕獲のシステムが発売当時としては斬新なもので、「できるだけ多くのダメージを与えて弱らせる」ことで捕獲の成功率は上がっていくのですが、ダメージを与えすぎると捕まえたいポケモンを倒してしまう。このジレンマが、戦闘をより奥深いものにしていました。

このシステムでは、強く育った仲間ポケモンはもちろん活躍するのですが、育成途中でまだあまり強くないポケモンも「あと少し相手の体力を削る」目的には有効だったりするなど、単純に「強ければ強いほどいい」というわけではない価値の多元化が生まれます。

後に「ポケモン」がシリーズ化していく中で、あまりここの駆け引きやジレンマを発展させる方向には向かっていないので見過ごされがちな要素ですが、これもまた、RPGを非マッチョ的な方向に更新した、ポケモンの発明のひとつと言えるでしょう。

〈全国で651人が救急搬送された「ポケモンショック」…巨大バッシングの危機を救い、ブランドを守ったテレビ東京の“神対応”とは〉へ続く

（渡辺 範明／Webオリジナル（外部転載））