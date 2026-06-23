アイドルグループ、みみっchuの川井めるが21日、自身のXを更新。電車で隣席に座っていた男性の手が、自身の太ももに触れているように見える動画をアップした。

川井は「昨日山手線で隣に座っていた方が手をこの位置に置いて何度も私の太ももに触れていて、もしかしたら偶然当たってしまったのかもしれないですし、私も太ももが出るスカートを履くのが悪いと思います」と記述。左側に座っていた男性の右手が、男性の組んだ足と、ミニスカ姿の川井の左太ももの間の座席の隙間部分に置かれ、その手が一時座席を離れて見えなくなっているような、約30秒の動画を掲載した。この動画だけからは、男性が指を不審に動かすようなしぐさは確認できず、角度的に見えにくいが、男性の手の甲の部分が川井の生の太もも部分に触れていた可能性があったと思われる。

川井は「ただ5回ほどこれを繰り返していたのが気になりました」と実際の男性の挙動について追記。「電車にのられる皆様お互い気持ちよく電車に乗るためにも、勘違いが起きないためにも出来る限りの範囲でいいので接触がないように座っていただきたいです。私も気をつけますので」と述べた。

このポストに対しさまざまなコメントや助言、意見が寄せられたこともあってか、22日夕に更新した続くポストでは「沢山のコメント、アドバイス本当にありがとうございます。皆様からのコメントは全て拝見させていただいております。今回この動画をアップすることによって電車を利用するべての人が気をつけて安心安全を心がけてくれればいいなと思ったのがきっかけでした」と説明。「実際起こっている時は正直何が起こってるのかわからなくてプチパニックを起こしてしまいだんだん確信に変わってきたあたりから動けなくなって怖くて声が出なくなり色々考えた末動画をとらなきゃと咄嗟の判断で撮りました。今後もし同じようなことになってしまった際は皆様からのアドバイスを思い出し行動しますね！本当にありがとうございます。実際世の中には痴漢の冤罪で苦しむ方、痴漢じゃないように装って痴漢をする方、色んな方面で嫌な気持ちになるような行動は日々みんなで気をつけて行けたらいいなぁと思ってます。痴漢は女性だけではなく男性もあると思うので男女関係なくみんなで気をつけましょうね 『みんななかよく』がめるはいちばんいいとおもいます」と締めくくっていた。

みみっchuは4人組アイドルグループ。Xのプロフィール欄によると、川井は「めるへんぴんく担当」「黒髪ツインテールの最年少」などと記されている。