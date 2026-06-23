イングランド代表のトレーニングで、思わぬハプニングが発生した。ワールドカップに臨むイングランド代表は、グループリーグ第2戦のガーナ代表戦に向けて調整を続けている。



その中で選手たちは野球を体験するイベントに参加したが、アーセナル所属のMFエベレチ・エゼが思わぬ形で注目を集めることになった。『MARCA』が報じている。



SNSで拡散された映像では、エゼがバットを振った際に手を滑らせ、バットがそのまま飛んでいく場面が映されている。近くにはアーセナル所属のMFデクラン・ライスもいたため、一歩間違えれば危険な状況となるところだった。





幸いにも負傷者は出ず、周囲の選手たちからは笑いが起こっている。ライスは現在、トーマス・トゥヘル率いるイングランド代表の重要な戦力の一人。クロアチアとの試合では足を引きずる様子を見せ途中交代をしており、その状態が気になるところだ。それだけに、イングランドのサポーターにとっては「野球で負傷」という最悪の事態だけは避けたいところだっただろう。イングランド代表はグループリーグ初戦でクロアチア代表を4-2で撃破。バイエルン・ミュンヘン所属のFWハリー・ケイン、レアル・マドリード所属のMFジュード・ベリンガムらがゴールを挙げて好スタートを切り、優勝候補の一角として高い評価を受けている。次戦はガーナ代表との重要な一戦。バットを飛ばしてしまったエゼだが、本番ではボールをゴールに決める活躍を期待したいところだ。