本日6月23日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「イケおじVSズケズケ女子」。

オープニングでは、舘ひろしの登場に明石家さんまが恐縮しきり。すると舘から、最近ゴルフの練習場でさんまと偶然会ったという話が。舘がさんまに「オーラがあるからすぐわかる」と言うと、大久保佳代子（オアシズ）は「舘さんのオーラのほうがすごくないですか!?」と舘の存在感に惚れ惚れ。9歳から舘のファンだという王林も「本当に一番誰よりも愛してる男」と舘にゾッコン。「そろそろ本題に行きましょうか」と照れる舘に、さんまは「やだ」といじわるを言って困らせる。

最初のテーマ「これって私だけ？ちょっと苦手な異性の言動」では、「“風呂キャンセル界隈”がわからない」という舘に女性陣が“界隈”を説明するも、男性陣は「誰が言うの？」「どういうときに使うの？」と困惑。押し問答をする中、舘が発したまさかの一言に、全員が「そっち!?」とビックリしてしまう。

内藤剛志の「女性の『大丈夫』が本当かどうかわからない」という話は大論争に発展。さんまも「俺も聞きたい！」「結婚生活の4年間に観察したけどわからなかった」と女性陣に意見を求めるも、女性陣からは「本当は大丈夫じゃない」「『大丈夫？』って聞けばいいと思ってる」など不満が続出。しかし、「構わないほうがいい」「構ってほしいときもある」「知らんがな」「ケンカになる」など堂々巡りの展開に。すると高橋成美が、かつて番組収録でミスをして落ち込んでいた際、番組MCだった村上信五（SUPER EIGHT）から言われた“元気が出た”言葉を告白。これにはスタジオ中から「わー！」と驚きの声が上がり、さんまも「カッコいい！」と村上の言葉を絶賛する。

テーマ「思い出すのも恥ずかしい私のダサすぎる瞬間」では、「デートで彼女から『ウォーリーやん』って言われた」（和見龍弥）、「デートにジャージで行ってしまった」（高橋）など、デートコーデにまつわるダサいエピソードが続々。すると王林が、「デートをするときはいつも“舘さんとデートをする”と思ってコーディネートをしている」と明かし、この日の黒と白を基調とした大人っぽいファッションも“舘さんの横にいる女”がテーマだと発表。さんまから「舘さんと腕を組ませてもらえ！」と焚きつけられると、舘と王林の“大人デート風”なツーショットにスタジオ中から大きな歓声が上がる。

高橋の「匂いで人を判断するので、初対面の人でも匂いを嗅いでしまう」という告白には全員が驚愕。「舘さんの匂いも嗅ぎたいです」と、舘の首元に思いっきり鼻を近づけて匂いを嗅ぎ出す高橋に「近い近い！」「首にキスしなかった!?」とスタジオ中が騒然。さらに相性もわかるということで、王林の希望でお腹の匂いを嗅いでみることに。果たして2人の相性は？

今話題のサッカーＷ杯について「女性は何回説明してもオフサイドを覚えてくれない」「集中しているときに質問してくる」などの論争や、舘、内藤、さんまによる“免許返納”タイミングに関するリアルな本音トークも。

＜出演者＞

司会：明石家さんま

〈イケおじ〉和見龍弥、舘ひろし、内藤剛志、浪川大輔、平子祐希（アルコ&ピース）、ヒロミ、元木大介

〈ズケズケ女子〉荒川（エルフ）、王林、大久保佳代子（オアシズ）、シュナイダー飛夢、高橋成美、竹内由恵

※順不同・敬称略