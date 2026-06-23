政策金利の引き上げが発表された。今年に入って中東情勢緊迫化の様子見で引き上げを見送ってきた日本銀行もようやく重い腰を上げ、インフレ、物価高対策へと政策の舵取りを鮮明にした。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）



写真はイメージ ©mapo/イメージマート

利上げでも止まらない円安、不動産市場への影響は？

本来金利の引き上げは円買いにつながりやすいと言われてきた。これまで日銀が異常なまでにこだわり続けた低金利政策はコロナ禍が収束に向かう中で欧米諸国との金利差の拡大を招き、円キャリートレード（低金利の円を借りて海外株式や債券に投資する行動）の隆盛につながってきた。これに対して日銀は2024年7月のゼロ金利解除から2025年1月、12月、そして今回の利上げと4度にわたり毎回0.25％という小出しの引き上げを行ってきているが、為替相場への反応は小さく、円安の状況の抜本的な改善には至っていない。

金利を上げても円安のままというこうした状況は、日本の不動産マーケットにどんな影響を与えているのだろうか。

住宅ローン世帯を直撃する金利上昇

政策金利の引き上げは金融機関の預金金利や貸出金利に影響を与える。貸出金利の指標となるものにプライムレートという金融機関が最優遇先に提示する金利がある。期間1年未満のものを短期プライムレート、1年以上のものを長期プライムレートと呼ぶが、政策金利の変動は短期プライムレートに連動するとされる。

したがって今回の利上げは金融機関が用意する変動金利型住宅ローンに大きな影響を与えることになる。0.25％ずつとはいえ、この2年間で累計1％の政策金利引き上げは変動金利型住宅ローンを組んでマンションを購入した世帯の家計を直撃することになる。

低金利をうたい文句に世帯年収で1500万円を超えるいわゆるパワーカップルで相当背伸びをして湾岸エリアなどのタワマンや高額マンションを購入しているケースが多い。特に目いっぱいのローンを組んでぎりぎりの資金調達計画を組んできた世帯ではこの累計1％の金利上昇はかなりの痛手となる。

仮に1億円を35年返済の変動金利型住宅ローンで調達していた場合、累計1％の変動は月額返済で4万6000円程度、年間で55万円程度の支出増となってきているはずだ。加えて昨今はマンション管理費や修繕積立金の引き上げを行うマンションが相次いでいることから家計への負担はさらに増してくる。

急速にしぼむ購入需要で中古市場にも変調が…

政府による電気ガス料金やガソリンに対する補助金にもその継続が危ぶまれる状況でローン返済に行き詰まる世帯が今後急増するのではないかと、懸念する声が金融機関を中心に囁かれ始めている。先日の東京商工リサーチの発表では個人破産件数が8万3000件と3年連続で上昇。まだローン破綻の数は目立っていないがその予備軍がかなりの数に達しているとの憶測もある。

当然新規の住宅ローン貸出にも影響が出ている。建設費の上昇を受けて新築マンションの値上がりが続く中、金融機関もローン審査を厳格化し、新規購入需要が急速にしぼみ始めている。

投資の世界でも金利引き上げを契機に所有マンションを売却して手じまいする動きが出始めているが、金融機関側の慎重姿勢も相まって、投資需要も減退し中古マーケットにおける売主による売却希望価格と成約価格の間に大きな乖離が生じ始めている。

外国人投資家に依存が強まるマンション市場

こうなるとマーケットを支えてくれるのは外国人投資家しかいないことになる。金利を引き上げても円安の状況は変わっていない。これまでも財務省などによる円買い介入が繰り返し行われてきたにもかかわらず、マーケットは一時的に反応してもすぐに元の木阿弥になっている。これは不動産マーケットにおいてはまだまだ日本の不動産は安いと外国人投資家に思わせることができる麻薬となる。

国内で購入先が厳しくなっているマンションを外国人に買ってもらうことでマーケットを保とうとするいっぽうで外国人によるマンション爆買いが高騰の一因でありこの動きを規制するべきだという意見も多かったが、先日国は外国人による不動産取得規制については具体的な施策は検討しないと発表した。この背景には金利引き上げの状況下で外国人取得規制をするとマーケットが崩れることを懸念したものと受け取れる。もちろん不動産業界とも密接なつながりのある政府自民党はおそらくこうした声を受けて、対策の手を緩めることにしたものとも想像される。

東アジア勢の減速、活気づく欧米の不動産投資ファンド

日本のマンションを好んで購入しているのは中国や台湾、香港などの東アジアの人たちだ。だがコトがそう思惑通りにいくかといえばここにも暗雲が漂い始めた。中国経済の失速によって新規の購入需要が減退していることに加え、経営管理ビザなど在留資格の厳格化により、在留しようとする外国人に対しては政府が規制を強化し始めている。また自国不動産の下落は、日本で所有しているマンションなどの資産を売却して損失を補う動きにもつながっている。

いっぽう、オフィスビルや賃貸レジデンス、商業施設、ホテルなどの不動産については欧米の不動産投資ファンドによる大型買収が活気づいている。彼らは欧米の機関投資家などをバックに豊富な資金を預かっている。円安を梃にして日本の優良不動産を次々に取得しているのだ。

金利の引き上げで苦境に立つ国内勢

フジ・メディア・ホールディングスがアクティビストなどの突き上げを受けて多数の不動産を所有する不動産子会社をスピンオフ（分離）することが話題になっているが、1兆円を超えるともうわさされるこの巨額ディールに群がるのは日本の大手デベロッパーではなく、欧米の不動産投資ファンドだ。

なぜなら金利の引き上げは有利子負債で4兆円前後にもなる大手デベロッパーの財務をじわじわと脅かし始め、身動きが取れない状況に追いやっているからだ。彼らの負債の多くは長期固定債務で短期的な影響は少ないものの、固定期間は長くなく、新たな巨額ディールに向かうだけの余裕はない。長期貸出の指標である金融機関の長期プライムレートも最近は度重なる引き上げが行われており、みずほ銀行は6月10日より長期プライムレートを3.05％から3.15％に引き上げることを発表している。マーケットはこうした状況を織り込み、大手デベロッパーの株価は冴えない。

残念なことにこの失われた30年で日本はその経済的地位を大幅に落としている。ドル円レートはコロナ前と現在で45％程度の円安になっている。インフレがすすむ米国では物価高騰がすすみ、物価水準では肌感覚で日本の3倍程度になっていることは、先日ニューヨークに出張してみて如実に感じるところである。

高騰したマンションの出口は中国人頼み。都内優良大型不動産は欧米人の手に。不動産マーケットは外国人による分離占領が始まっているのだ。

（牧野 知弘）