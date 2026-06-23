以前に、「右翼」「左翼」「保守」「リベラル」といった言葉の定義は簡単ではない、まして他人を断定するには慎重であるべきだと思うと当コラムで書いた。

【画像】「保守とは何ですか？」と尋ねられ、意外な回答をした石破茂元首相を見る

それを含めて最近しみじみ考えることがある。「高市早苗首相は本当に保守なのか」という疑問だ。あるいは、「高市氏は一体何を守っているのか」と言い換えてもいい。



高市早苗首相 ©時事通信社

国民・玉木氏は「『立法府の総意』は無視ということか」と…

たとえば読売新聞の社説が興味深かった。皇室典範改正をめぐる「立法府の総意」に疑問を呈した。重要な論点で認識の違いが残る以上、「こうした食い違いを抱えたままでは『立法府の総意』とは言えまい」と書き、「議論仕切り直せ」とした（6月9日）。

気になったのは、「立法府の総意」がまとまったとされた直後の動きだ。皇族数確保をめぐり、高市首相は自民・維新で制度設計を詰めるよう求めたという。すると野党からは「何年もかけて積み上げた『立法府の総意』は何だったのか」という声が上がった。玉木雄一郎氏はXに「『立法府の総意』は無視ということか」とポストした。

不思議なのは、ようやく「総意」がまとまったと言われた直後に、その総意の外側で話が進み始めたように見えることである。

この構図について、毎日新聞の伊藤智永氏は興味深い指摘をしていた。国旗損壊罪や皇室典範改正を論じながら、高市政権の「保守」をこう評している。

「我こそ保守なり」と振る舞う首相と、その人気を利用する保守派が、「立法府の総意」を作り上げた。そして男系男子継承を「保守の証し」の合言葉にしている、と。

面白かったのは、高市氏と旧知の保守派評論家の言葉を最後に紹介していたことだ。

「後先の考えなく、その場の議論に勝とうとムキになる」

ここで思い出した。天皇陛下は先日の記者会見で、制度そのものへの言及は避けながらも、

「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」

と語られた。「理解」という言葉が印象に残った。

高市氏は「反省なんかしておりません」

高市氏は皇室そのものを守ろうとしているのか。それとも男系男子継承という「保守の証し」を守ろうとしているのか。

そんなことを考えていたら、「昭和100年記念式典」を思い出した。

4月29日、政府主催で開かれた昭和100年記念式典には天皇皇后両陛下も臨席された。だが、そこで不思議なことが起きた。天皇陛下のおことばがなかったのである。

1968年の「明治100年記念式典」では、昭和天皇がおことばを述べている。ところが今回はなかった。政府は「総合的に勘案した」と説明した。

高市首相が式辞で「戦争」という言葉を使ったのは、「戦争、終戦、復興、高度経済成長」と昭和をまとめた一度だけだったことに朝日新聞は注目していた。日本国憲法への言及もなかった。一方で、衆参両院の議長は戦争の犠牲や荒廃について触れていた。何を語り、何を語らないか。そこにはその人の歴史観が表れる。

記事でも取り上げられていたが、高市氏は1995年、戦後50年の国会決議をめぐり、

「私自身は当事者とは言えない世代ですから、反省なんかしておりませんし、反省を求められるいわれもない」

と発言したことがある。今回の式辞を見ていると、その延長線上にあるようにも感じる。



保守とは何かについても様々な考え方がある。今日より明日を少しでもアップデートしていこうとする。「永遠の微調整」とは、そんな意味だろう。だからこそ「高市氏は何を守ろうとしているのか」という最初の問いに戻ってしまう。

そんな「昭和100年記念式典」だったが、異変はこちらにもあった。会場では昭和を彩る歌謡曲が演奏された。高市首相はTM NETWORKの『Get Wild』が流れると、手拍子をしながら歌詞を口ずさみ、満面の笑みを見せていたという。

自民党関係者は、

「演奏された昭和の名曲は計6曲。松田聖子の『赤いスイートピー』、かぐや姫／イルカの『なごり雪』など、昭和36年生まれの首相に刺さりそうな歌が選ばれていた印象。さながら“サナエ劇場”でした」

と語っている（週刊文春 電子版5月20日）。

つまり「昭和100年」と言いながら、その場で目立ったのは昭和そのものでも、天皇陛下のおことばでもなかった。もしおことばがあれば、昭和という時代を振り返る以上、戦争や平和について語られたかもしれない。しかし無かった。「昭和100年」というより、「高市政権が考える昭和」が前面に出た式典のように見えたのである。

石破氏に「保守とは何ですか」と尋ねると…

こうしたニュースを思い出しながら、私は別の「保守論」も耳にした。高市首相を支持する人たちからはあまり歓迎されない人物の言葉を紹介しよう。石破茂氏である。

先日、ラジオ番組で筆者は石破氏にこんな質問をした（『プチ鹿島 赤坂タイムス』6月6日）。

「石破さんが最近『左』と言われることをどう思いますか」

石破氏はこう答えた。

「昔は極右と言われたが、今は左だと言われる。言っていることはずっと変わっていない。座標軸が動いただけです」

さらに「保守とは何ですか」と尋ねると、

「保守とはリベラルです」

と答えた。

石破氏は保守とはイデオロギーではなく「態度」だとも述べている。保守の本質は寛容だとも語る。他者の意見に耳を傾け、自分とは異なる考えの存在を認めること。

もっとも、石破氏自身が、その理想をどこまで実践できたのかといえば話は別だ。首相時代を振り返れば、理想と現実の距離は決して小さくなかった。それでも興味深いのは、高市氏が語る保守と石破氏が語る保守が、ずいぶん違って見えることだ。

そもそも保守とは何なのか。最近のニュースを追っていると、そんな問いばかりが頭に浮かぶ。やはり誰かを指さして「右翼」「左翼」「保守」「リベラル」と呼ぶことは、そう簡単な話ではないのである。

（プチ鹿島）