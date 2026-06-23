ワールドカップを見ていて気になることがある。ボールの変化だ。

【写真】「白黒」→「カラフル」に…ワールドカップ公式球の変遷などをじっくり見る

恐らくだが「サッカーボール」と聞いて多くの人がイメージするのは「五角形と六角形の白黒模様」の、アレだろう。ところが今や、模様は五角形でも六角形でもないし、なんだかカラフルである。

いったいいつの間に、サッカーボールから「白黒」と「五角形と六角形」は消えたのか。スポーツバイオメカニクスを専門とし、サッカーだけでなく競技用のボールを長年研究してきた環太平洋大学体育学部の浅井武教授に、ワールドカップ公式球の変遷を聞いた。



サッカーボールと言えば、やっぱりこのデザイン ©AFLO

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過去大会では、前半と後半で「違うボール」を使っていたことも

今でこそ大会ごとに特徴的なデザインを発表して話題となるワールドカップの公式球だが、実は1930年の第1回大会では統一されていなかった。

決勝戦ではアルゼンチンとウルグアイが対戦し、前半はアルゼンチン製、後半はウルグアイ製のボールを使用。後半に使ったウルグアイ製のほうが重かったとされる。前半はアルゼンチンが1点差でリードしていたが、使い慣れたボールだったことからか後半にウルグアイが逆転。最終的に4-2で勝利し、初代王者となった。

「当時は技術が未成熟で、ボールを真球、つまり真ん丸にすることすら大変だったはずです。ワールドカップの初期はその技術をどうブラッシュアップしていくかが中心だったと言えるでしょう」と浅井教授は話す。

大きな転換点となったのが1970年のメキシコ大会だ。アディダスが公式球のサプライヤーとなり、白黒のツートンカラーを代名詞とする「テルスター」が誕生した。

テルスターは12枚の黒い五角形パネルと20枚の白い六角形パネル、計32枚を組み合わせた構造が特徴だ。1966年のイングランド大会で使われた「チャレンジ・4スター」からパネル数が増え、真球性をさらに高めた。

「白黒の2色カラーリングは、テレビ中継での視認性を高める理由があったそうです。このボールが成功して、以降はサッカーボールの代名詞みたいになりましたよね。そこから30年くらい、32枚パネル構造が続きました」（浅井教授、以下同）

浅井教授の言葉の通り、白黒のツートンカラーは1994年のアメリカ大会まで、32枚のパネル構造は2002年の日韓大会まで長らく引き継がれていった。

「このボールでW杯をやるのは恥」選手がボールにブチギレたことも

次の大きな変化は、2006年ドイツ大会の公式球「チームガイスト」だ。従来の手縫いに代わり、パネルを熱で圧着する「サーマルボンディング（熱接合）」技術が採用された。

パネルの形状も五角形・六角形の組み合わせから、14枚の「プロペラ状パネル」へと刷新している。「縫製から熱接合になったことで、さらに真球性が高まった」と浅井教授。FIFAによれば真球度の誤差は「わずか1％未満」となった。熱接合によって縫い目がなくなりボールの内部に水が入りにくくなったことで、防水性も大幅に向上した。

長らく目指してきた「真球性」が一段落を迎えたのが、2010年南アフリカ大会の「ジャブラニ」だ。パネルの数はわずか8枚に減り、ボールはよりツルツルとした表面になった。

「ジャブラニは空気抵抗がさらに小さくなって、トリッキーな動きをするようになった。表面がツルツルだと、空気抵抗がない分、不規則な動きが出やすいんです」

グループステージのデンマーク戦で本田圭佑が繰り出した「無回転シュート」はその代表例だ。一方でこのアンコントローラブルな動きが、選手たちから不評だった。

スペイン代表のゴールキーパーだったカシージャスは「ビーチボールみたい」と困惑。イタリア代表の同じくキーパーだったブッフォンは「このボールでW杯をやるのは恥」とまで発言している。守備だけでなく攻撃時にも足を引っ張ったようで、大会中の1試合当たりの平均ゴール数は「2.27」と、歴代ワースト2位の数字を記録した。

なぜ、ゴール数が“激増”？

続く記事では、前回までのワールドカップと比較し、1試合当たりのゴール数が増加傾向の今回・2026年大会の公式球「トリオンダ」の特徴や、ここ数年のボールの変化について引き続き浅井教授に聞いていきます。



〈日本代表「4ゴール猛攻」の裏に“新ボール”の影響も？ ワールドカップ北中米大会の公式球「トリオンダ」の特徴とは〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）