〈なぜ、ワールドカップから「白黒模様のサッカーボール」が消えたのか 意外過ぎる“公式球”の歴史〉から続く

「このボールでW杯をやるのは恥」

【写真】「ゴール増加」の立役者？ 今大会の公式球「トリオンダ」や、過去大会の公式球などをじっくり見る

イタリア代表の守護神、ジャンルイジ・ブッフォンがそう嘆いたのは、2010年。南アフリカ大会の公式球「ジャブラニ」に対してだった。

ジャブラニは真球性が高い＝真ん丸さに加えて表面がツルツルとしていたこともあり、ボールが不規則な動きをする傾向にあった。そのため守備陣だけでなく攻撃陣の選手からも不評を呼んだ。同大会の1試合平均ゴール数は「2.27」で、これはワールドカップとしてワースト2位の数字である。

あれから16年。2026年大会のグループステージ第1節終了時点での1試合平均ゴール数は「3.12」と1点近く増加。日本代表もチュニジア戦で4得点とゴールを量産している。この数字の背景には、選手のパフォーマンス向上だけでなく、公式球の「空力設計」が大きく関わっているかもしれない。



日本代表もチュニジア戦で「4ゴール」。写真は日本代表として初の1試合2ゴールを記録した上田綺世 ©JMPA

スポーツバイオメカニクスを専門とし、ボールの空力特性を長年研究してきた環太平洋大学体育学部の浅井武教授に、ワールドカップ公式球の変遷や今大会の公式球「トリオンダ」の特性について聞いた。

なぜ、ゴール数が増えているのか？

ジャブラニへの“批判”を経て、2014年ブラジル大会の公式球「ブラズーカ」では方針が転換された。浅井教授によると、表面の粗さを大きくする方向に設計が変わり、安定性とコントロール性が向上したという。その結果、1試合当たりの平均ゴール数は「2.67」へと向上。以降は2018年ロシア大会が「2.64」、2022年カタール大会が「2.69」と推移している。

さらに今回の2026年大会では、グループステージの第1節終了時点で平均ゴール数が「3.12」。今回の公式球である「トリオンダ」による影響もあるのか。浅井教授はトリオンダについて「ゴルフボールに近い特徴がある」と話す。

「表面がツルツルだった2010年大会のジャブラニがピンポン球だとしたら、トリオンダはゴルフボールに近い。ゴルフボールは『ディンプル』と呼ばれる表面の小さなくぼみがポイントなんです。完全に何も凹凸がないツルツルなものと比較して、ある程度ボールに凹凸があると、空気抵抗の低い速度領域が広い。気流などの関係で、不安定な動きが少なくなるんです」

前回大会に「ゼロ」だったミドルシュートも激増

具体的な表現をすると「スピードを出しやすく、曲がりやすい」。FIFAによると、グループステージ第1節は全75ゴールが記録され、そのうち12ゴール（16％）はペナルティエリア外からのミドルシュートだった。2022年カタール大会の同時点では、中長距離からのゴールは1つもなかった。

もちろん、ボールもさることながら選手たちのフィジカルを含めたパフォーマンスの向上も要因だろう。「選手とボール、それぞれの進化。これらが噛み合って、従来だったら大きなモーションが必要だったけれど、今はクイックモーションでも良いシュートが出るようになっています」と浅井教授は分析する。

浅井教授が期待する選手は……

かつては4年に1度のワールドカップに合わせてボールのトレンドが更新されてきた。近年はワールドカップとオリンピックの2年サイクルでフルモデルチェンジが行われるようになっている。3Dモデリングやコンピューター解析といった製造技術の進歩が、サイクルの高速化を支えている。

今後の進化の方向性について、浅井教授はこう見通す。

「空力だけじゃなくて、蹴ったときやヘディングしたときの“打球感”もテーマになっていくのでは。サッカーボールは大まかにチューブ、皮（カーカス）、パネルと3層になっていますが、それらの調節で打球感も当然変わってきます。ゴルフでも、クラブの打球感や音が訴求されていますし、サッカーでもそうした点の追求は進むのではないでしょうか」

ここ数年は「ヘディング」の悪影響に注目が集まり始めている。米国サッカー連盟では11歳以下の選手に対して試合だけでなく練習でもヘディングを禁止。日本サッカー協会も2021年にヘディングに関するガイドラインを発表した。こうした流れを踏まえて、「気持ちよく蹴れる」だけでなく、選手の健康にも配慮したボールの進化にも期待を寄せているという。

最後に、浅井教授が注目している選手を聞いた。筑波大学の名誉教授も務めていることから、やはり「あの選手」に期待している。

「谷口彰悟選手です。彼は人柄も良いし、学生としても真面目で優秀でした。代表の中ではもうベテランの選手ですけど、キャプテンシーもあるし頑張ってもらいたい。谷口選手以外も、代表には決定力のある選手が多い。トリオンダの特徴を生かして追い風にしてほしいですね」

（「文春オンライン」編集部）