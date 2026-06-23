タレントの武田久美子（５７）の「お知らせ」に多くの反響が寄せられている。

武田は２２日にインスタグラムで「皆様に素敵なお知らせがあります」と書き出し、「このたび２３年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！」と発表。

「発売は９月ですが、６月２５日発売の『ＦＲＩＤＡＹ』では先行カットを掲載しております」と明かし、撮影中のオフショットを掲載した。

「長年私のファンの皆様方からは『もういちど写真集をだしてほしい』というお声を何時も聞いておりました」とリクエストが届いていたという。「今ようやくお応え出来る事を本当に嬉しく思っております 詳しくは２５日発売のＦＲＩＤＡＹに掲載されますので、是非ともご覧くださいね」とつづった。

この投稿にはフォロワーから「お美しい」「貝殻あるかなぁ？」「素晴らしい」「素晴らしマジ綺麗」「楽しみです」「ホタテ貝ありますか？」と沸いていた。

武田は１９９９年に米国人男性と結婚し、２００２年１２月に長女を出産。１６年に離婚したが、現在もサンディエゴを生活拠点としている。