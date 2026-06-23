大学時代に始めたブログの簡単レシピと軽妙な関西弁の語り口が人気を呼び、いまやレシピ本は累計780万部超のベストセラーを記録する料理コラムニストの山本ゆりさん。「暮らし」をテーマにした原田ひ香さん最新作『＃台所のあるところ』を語ります。（後編はこちら）

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冷蔵庫にはその家の食生活と歴史が

「台所のあるところ」と聞くと、ホカホカのご飯、食卓に並ぶ笑顔、母から子への愛情、家族団らん……まずはそんなイメージが浮かびそうだ。1人暮らしなら、台所は自分だけのワクワクするお城のように感じたりもする。でも実際は、生きていくために食べさせないといけない責任、食べきれなくて捨ててしまった食材たち、「当たり前」にされ、感謝されない母親のしんどさ…色々しんどい、煩わしい場所でもある。冷蔵庫はさらにプライベートな空間で、暮らしぶり、性格、大切なものを映し出す。何年も前に作って冷凍してあるハンバーグ、近所の人にたくさんもらった魚、小分けした冷凍ご飯。大きさ、選び方、使い方。家族か単身か、都会暮らしか島暮らしか。どこの家にもあるものだけど中は全然違って、その家の食生活と歴史が詰まっている。家の中でも特に色濃く人物像をうつす場所であることを、この本を読んで気がついた。





本書は、そんな冷蔵庫や台所が話の随所に登場する5人の主人公の物語だ。それぞれ年齢も性格も境遇もバラバラ。でも、ままならない感情を抱えながら、たまたま同じ深夜ドラマ「台所のあるところ」を観ている点で少しつながっている。

親は親、子は子でいなければ

ドラマの中では血がつながってない2人がうまく折り合いをつけてやっているけれど、実際は血縁関係があってもうまくいかないことがある。むしろあるからこそしんどくて、親は親でないといけないし、子は子でないといけない葛藤がある。ここに出てくる親子は色々うまくいっていないところもあるけれど、要所要所に相手を大切に思う描写もちゃんとあって（子どもに美味しいものを作ってあげたい気持ちとか、不登校の子どもへの心配とか、自分は我慢できたけれども子どもには島から離れてほしいとか）、合間に手作りのご飯があって、温かさと冷たさが同居している。この生活感、家族関係のリアルさがとても面白かったし、みんな周りから見たらわからないけど、色んな事を抱えて生きているよなぁという当たり前のことを改めて感じて、気持ちが少しラクになる。

個人的には「毎日、揚げもの」の花絵が印象的だ。生きるのが少しヘタなような、ダメな部分も多くて胸が苦しくなる。ストゼロ飲みながら子どもに切れてしまう、自分もこういう状況になる時があるし（笑 あと子どもが可哀想でなんかザワザワしてもう1本ストゼロあけそうになるのもめちゃくちゃわかる）、遥花ちゃんとソリが合わないところも含め、こういう親子実際にいるんじゃないかと思う。遥花ちゃんがものすごくキツく見えるけれど、親が親であることを信じて疑わない年齢だからこその物言いなのだろう。きっといつか4人がお母さんありがとうって戻ってきてくれたらいいなと想像してしまう。また「冷凍庫冷蔵庫合わせて五台」が毛色が違う話で鳥肌が立った。ミステリーのようで、こういう話も入るのかとちょっとゾッとした。

〈〈真っ赤なトマトのサラダ、しらすトースト、2回片栗粉をまぶしたカリカリガーリックのチキンソテー〉料理コラムニスト・山本ゆりと読む、暮らしと台所の物語〉へ続く

（山本 ゆり／文藝出版局）