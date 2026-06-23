〈「台所は時にしんどく、煩わしい場所でもある」料理コラムニスト・山本ゆりの語る“ストゼロ”と台所〉から続く

大学時代に始めたブログの簡単レシピと軽妙な関西弁の語り口が人気を呼び、いまやレシピ本は累計780万部超のベストセラーを記録する料理コラムニストの山本ゆりさん。「暮らし」をテーマにした原田ひ香さん最新作『＃台所のあるところ』を語ります。（前編はこちら）

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ファイナンシャルプランナーと話すときはなんとなく嘘を……

心理描写もリアルだ。自分でも気が付かなかった本音や経験したことのある空気感が本書の至る所にちりばめられていてハッとさせられる。ファイナンシャルプランナーと話すときになんとなく嘘つくとことか、SNSに反応無かったらちょっと恥ずかしくなるところとか、ときどき痛い所をつかれる感じもある。

〈「まあ、君は自分がしたいようにしなかったら気が済まないでしょ」

小さな画面の中の夫は苦笑、いや、冷笑している。ちょっとひやりとした。

「でも、歳を取れば、むしろ、身体が利かなくなるから、その前に家事しやすいようにしておいた方がいいと思うんだよね」

自分で言って、自分で答えてる。

「だから、いいんじゃないって言ってるでしょ」

彼はもう冷笑はやめて、静かにうなずいた。一瞬前の夫の姿は敦子の気のせいだったような気がするほど、彼はまた協力的で優しい姿に戻った。〉（p.266-267）

この相手の反応に対するちょっとしたヒヤッと感。別に怒られるわけでもない、良い人なんだけど、なんか削がれていく感じとか、自分で聞いた質問に自分でどんどん答えていくところもわかるー！



山本ゆりさん 🄫鈴木泰介

〈自分は東京の二十代女性の平均値、ということなのだろうか。〉（p.63）

つまらない人間だと言われてるわけではないけど、なぜか落ち込んでしまう心理。合ってるのに、いいえ違いますって言いたくなる（笑）。

〈皆の厳しい意見がただただ、気持ちよかった。〉（p.206）

自分では絶対書かないけど、SNSで自分と同じことを思って叩いている人をみて、胸がスッとすることってあるんですよね、残念ながら。

〈もしかしたら、自分が介護のことを考えていないのを責められていると思ったのかもしれなかった。〉（p.276）

「あなたは気にしなくていいよ」というただの母親の優しさかもしれないけど、声色や雰囲気でなんとなく感じる、責任感のある母親だからこその罪悪感。なんで書けるのでしょうか。

食べるものも、冷蔵庫も、住む場所も

本書に出てくる5人の女性は、いつも自分の気持ちを少し後回しにして、色んなことを諦めて生きている部分がある。自分は特別な人間じゃないと思い、人生の主役じゃないように扱っている。

でもハタから見たら、みんな魅力的なのだ。敦子は自分では気づいていないが、胸を張りまくって自慢していいぐらい料理上手で、陽愛乃はとてもおばあちゃん思いで優しく、寿子はどんな場所でも周りと適応し、でも染まらない気概がある。花絵は一人で4人も立派に育てているなんてものすごいことで、多美は動物に優しく、立派に一人立ちして周囲と比べたり流されたりしない強さがある。誰もができないことをやっているのに、自分を優先していないからそこも見えていなくてもったいない。でも真っ直ぐ生きていたら、ちゃんと見てくれてる人たちもいるんだなぁと、そういうところにも救われる。

与えられた運命の中で生きていくのは別に悪いことじゃないけど、ずっと後回しにしていると、どこかで自分が削がれていく感覚がある。でも、自分次第で変えられるし、変えてもいい。食べるものも、冷蔵庫も、住む場所も。思い切って自分を優先する。大切にしてくれる人に時間を割く。少しのことで人生が動き出すところに勇気をもらえた本だった。

＜おまけ 作中の料理について＞

真っ赤なトマトのサラダ、しらすトースト、なすのおやき、2回片栗粉をまぶしたカリカリガーリックのチキンソテーを作りたくなった。小松菜とにんじんの白和えが美味しそう。台所の真ん中に揚げ鍋が毎日あるの、いいなぁ。これだけだとすごく明るい家庭の肝っ玉母ちゃんって感じがするのに、そうじゃない事情があるんですよね。

（山本 ゆり／文藝出版局）