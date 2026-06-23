オランダ戦で2点目を決め、チュニジア戦でも先制ゴールを決めた鎌田大地（29）。

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「極めてサッカーIQの高い選手」

そう鎌田を評したのは、代表歴代最多152のキャップを持つ遠藤保仁だ。遠藤は、日本代表FWの後藤啓介から「右足の最高峰」と称され、W杯3大会に出場。戦術眼、技術ともに最高レベルのボランチとして活躍してきた遠藤から見ても、鎌田は魅力的だということだ。



鎌田大地 ©JMPA

「ひらめきとかアイデアはすごい」監督からも選手からも評価が高い

日本代表でも鎌田の評価は高い。

「大地君がいるおかげで攻撃がスムースに展開できている」と堂安律は語り、ボランチでコンビを組む佐野海舟は「攻守の部分でうまく役割分担が出来ていますし、攻撃に関してのひらめきとかアイデアはうしろから見ていてすごいなと思っています」と語る。

ボランチ・鎌田が絶賛されているが、以前はトップ下、2列目が主戦場だった。

2015年に鳥栖に入団後、その高い技術と視野の広さ、豊富な運動量でレギュラーを勝ち取り、主力に成長。そのわずか2年後に、高い攻撃力と攻撃センスが評価され、ドイツのフランクフルトへの移籍が決まった。

それ以来、シント＝トロイデン（ベルギー）、フランクフルト（ドイツ）、ラツィオ（イタリア）、クリスタル・パレス（イングランド）と各国の指揮官から誘いを受けて海外でプレーし、2024-2025シーズンにはクリスタル・パレスでFAカップのタイトルを獲り、順調にキャリアを重ねてきた。

森保一監督の信頼も絶大だ。

カタールW杯では4試合に出場した。その後、4バックでスタートした2023年3月のコロンビア戦でボランチとしてプレー。3バックになり、2025年9月のアメリカ戦からは佐野海舟とボランチのコンビを組むことが増え、ボリビア戦、ブラジル戦、イングランド戦など大事な試合でもボランチを任された。

出会って1週間で交際→20歳で結婚…鎌田を支える妻の存在

粘り強い守備とボール奪取に長ける佐野と、変幻自在に動きまわり攻撃を組み立てる鎌田のコンビは、日本の心臓部になった。鎌田は「僕は、サッカーで評価されたい」と常々語る通り、言葉よりもプレーで魅せて来たのだ。

プレーは大胆でエレガント、普段は素朴で淡々としているが、非常に家族想いの優しい心を持った選手でもある。鎌田は、2017年5月23日、20歳の時に安莉紗さんと結婚をした。知人の紹介で出会い、出会って1週間後に交際が始まった。

鎌田は当時、1年後には欧州でプレーしたいと思っていた。結婚を前提に交際し、海外移籍にもついて来てほしいと伝えていたという。

そのシーズンの12月25日、鎌田は鳥栖時代の選手らを招待して、結婚式を挙げた。20歳とまだ若いが、交際期間から自分の将来設計を彼女に話をして、その通りに実現していくことになるのだが、鎌田の海外での活躍は安莉紗さんが支えていると言っても過言ではない。

2017年にフランクフルトへ移籍後、もう9年間も欧州各国でプレーしている。国が変れば、言葉も生活環境も習慣も異なるゆえに、日常の生活を守る妻の負担が大きいが、それでも日本の食材などを調達し、和食中心で鎌田の体を支えてきた。

両親にロレックスを贈り、弟には乗用車を…

ふたりの間には愛息がひとりおり、Instagramではお揃いのスニーカーを履いている写真などが投稿されている。家族みんなで鎌田を支えている感がInstagramからは溢れている。

家族への思いも熱い。小6の時、JFAアカデミー福島の選考試験に落ち、ガンバ大阪のジュニアユースに入るも環境に慣れず、何度か両親が大阪に行き、話し合うこともあった。

また、ガンバのユースに入れず、京都の東山高校に進学するなどして、両親に支えられたことでサッカーを続けられたという思いが強かった。

鎌田は「自分がサッカーを続けるために､お父さんやお母さんにすごく迷惑をかけたので親孝行したい」と語り、プロ1年目で契約更改した際には、両親に感謝の手紙とロレックスの腕時計を贈り、プロ入りした弟・大夢へは乗用車をプレゼントした。

また、フランクフルト4年目の2022年には両親に兵庫県内に新築の家を贈っている。親孝行のレベルが“レベチ”だが、自分をサッカー選手に育ててくれた両親に対して、そのくらい深い感謝の念を抱いているのだ。

「その覚悟があってピッチに立っている」世間から批判されたことも…

2022-2023シーズンに迎えたカタールW杯では、ドイツ戦からベスト16のクロアチア戦まで、全4試合、トップ下やシャドーで出場した。ドイツやスペインなど世界の強豪を破って番狂わせを起こしたが、大会前は多くの批判にさらされ、1勝もできずに帰国するんじゃないかという声が多かった。コスタリカに負けた時も誹謗する声が増えた。

鎌田は、こうした声について、こう答えた。

「批判があるのは当たり前のことだし、みんなもその覚悟があってピッチに立っている。そういう覚悟がない選手は、この舞台にいれないし、いるべきじゃないと思う。僕自身も本当にうまくいっていないことばかりだったんですけど、いい意味でそういう批判する人たちを裏切ってここまで来た。僕はサッカーの結果でそういう人を変えていけると思うし、見返して行けると思う。僕は、これからもサッカーで証明したいと思います」

そして、こう続けた。

「次の北中米W杯までの4年間にどれだけいいチームになり、いいプレーができる選手が出てくるか、というのが大事になってくる。次のW杯は自分にとっては最後のチャンスになると思うので、自分が代表を引っ張っていく覚悟で、代表のためにやっていきたいと思います」

チュニジア戦で見せたゴールセレブレーションの“意味”

この言葉をなぞるように、鎌田は代表の中心選手としてプレーしてきた。「僕はスター性がないんで」と笑うが、今やチームは鎌田が中心になっている。クリスタル・パレスでも日本代表でもボランチとして攻守の軸になっているが、それはどんな監督にとっても必要な選手になっていることの証左でもある。

カタールW杯から4年、鎌田は有言実行し、チームを引っ張っていく存在になって、W杯に戻って来た。今回の代表は前回と異なり、期待値が非常に大きいが、「W杯優勝」という目標に対しては訝しげな声がSNS上で根強く残っている。

鎌田は、そういう声に対してサッカーで見返していく。

オランダ戦では、小川航基のヘディングシュートを頭で受けてゴールを決めた。W杯初ゴールは小川が喜び過ぎたために、「ゴールセレブレーションを決めていたのにできなかった」と苦笑した。

だが、チュニジア戦で先制点を挙げて電話でトークするゴールセレブレーションを見せた。怪我で苦しんだチームメイトのエディ・エンケティアと約束したパフォーマンスだった。

ボランチだけではなく、2列目としても結果を出した。今大会、鎌田が何者であるか、サッカーで証明してくれるはずだ。

（佐藤 俊）