きょうは梅雨前線の影響で、九州を中心に激しい雨が降りそうです。東日本や北日本は晴れ間の出るところもありますが、午後は急な雨や雷雨にご注意ください。

【梅雨前線は九州付近に】

梅雨前線が停滞する九州や四国は、朝から断続的に雨が降るでしょう。九州を中心に活発な雨雲がかかりやすく、特に夜遅くなると激しい雨の降る所がありそうです。東日本は晴れ間もありますが、夕方以降は関東の内陸を中心に、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。北日本は雨が降りやすく、いったんやんでも午後は急な雨や雷雨にお気をつけください。

【雨の所は気温低め】

日中の気温は、関東から西で28℃前後の所が多いでしょう。雨の降りやすい九州や四国はきのうより低く、福岡や高知で23℃の予想です。北日本は各地でこの時季としては低く、仙台で18℃など、ひんやりする所もありそうです。

＜きょう23日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：19℃ 釧路：15℃

青森：20℃ 盛岡：21℃

仙台：18℃ 新潟：24℃

長野：25℃ 金沢：26℃

東京：27℃ 名古屋：28℃

大阪：29℃ 岡山：27℃

広島：25℃ 松江：25℃

高知：23℃ 福岡：23℃

鹿児島：27℃ 那覇：33℃

【あすは西日本で大雨のおそれ】

あすは西日本を中心にさらに雨の範囲が広がっていき、九州や四国を中心に大雨のおそれがあります。木曜日は東日本も雨となって、東海や関東でも雨の強まる所がありそうです。

【台風7号 沖縄接近へ】

台風7号は、非常に強い勢力となっています。台風はフィリピンの東を北上して、木曜日から土曜日ごろにかけて沖縄に接近する見込みです。沖縄は次第に波が高くなり、金曜日から土曜日ごろは荒れた天気となりそうです。日曜日ごろからは本州付近にも近づくおそれがあります。今後も最新の情報をご確認ください。