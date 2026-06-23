【6月23日 きょうの天気】九州を中心に激しい雨 北日本は雨や雷雨 台風7号北上 沖縄や本州付近に近づくおそれも
きょうは梅雨前線の影響で、九州を中心に激しい雨が降りそうです。東日本や北日本は晴れ間の出るところもありますが、午後は急な雨や雷雨にご注意ください。
【梅雨前線は九州付近に】
梅雨前線が停滞する九州や四国は、朝から断続的に雨が降るでしょう。九州を中心に活発な雨雲がかかりやすく、特に夜遅くなると激しい雨の降る所がありそうです。東日本は晴れ間もありますが、夕方以降は関東の内陸を中心に、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。北日本は雨が降りやすく、いったんやんでも午後は急な雨や雷雨にお気をつけください。
【雨の所は気温低め】
日中の気温は、関東から西で28℃前後の所が多いでしょう。雨の降りやすい九州や四国はきのうより低く、福岡や高知で23℃の予想です。北日本は各地でこの時季としては低く、仙台で18℃など、ひんやりする所もありそうです。
＜きょう23日（火）の各地の予想最高気温＞
札幌：19℃ 釧路：15℃
青森：20℃ 盛岡：21℃
仙台：18℃ 新潟：24℃
長野：25℃ 金沢：26℃
東京：27℃ 名古屋：28℃
大阪：29℃ 岡山：27℃
広島：25℃ 松江：25℃
高知：23℃ 福岡：23℃
鹿児島：27℃ 那覇：33℃
【あすは西日本で大雨のおそれ】
あすは西日本を中心にさらに雨の範囲が広がっていき、九州や四国を中心に大雨のおそれがあります。木曜日は東日本も雨となって、東海や関東でも雨の強まる所がありそうです。
【台風7号 沖縄接近へ】
台風7号は、非常に強い勢力となっています。台風はフィリピンの東を北上して、木曜日から土曜日ごろにかけて沖縄に接近する見込みです。沖縄は次第に波が高くなり、金曜日から土曜日ごろは荒れた天気となりそうです。日曜日ごろからは本州付近にも近づくおそれがあります。今後も最新の情報をご確認ください。