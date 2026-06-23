高市早苗首相“専用車”、トヨタ“最高級セダン”→“最高級SUV”に新調 2700万円の「走る執務室」
高市早苗首相の“専用車”が22日、これまでのトヨタ自動車『センチュリー』のセダンタイプからSUVモデルに新調された。同日、共同通信が報じた。
【写真90枚】さすがフラッグシップモデル！…圧倒的高級感の『センチュリー』内外装全部見せ
今回、新調されたモデルは、同車の公式サイトでその乗り心地から「走る執務室」と表現されるほど快適性に優れ、ショーファーカーの理想形ともいえる最高級車。メーカー希望小売価格は2700万円（公式サイトより）となっている。
トヨタ『センチュリー』は、1963年に開発がスタートし、67年から販売された同社のフラッグシップモデル。官公庁の公用車や大手企業のトップが使う車として知られ、御料車も同車がベースとなっている。量産型の車とは異なる生産ラインで「クラフトマン（職人）」と呼ばれる少数精鋭・熟練の作業者により、匠の技が随所に織り込まれ生産されてきた。
【写真90枚】さすがフラッグシップモデル！…圧倒的高級感の『センチュリー』内外装全部見せ
今回、新調されたモデルは、同車の公式サイトでその乗り心地から「走る執務室」と表現されるほど快適性に優れ、ショーファーカーの理想形ともいえる最高級車。メーカー希望小売価格は2700万円（公式サイトより）となっている。
トヨタ『センチュリー』は、1963年に開発がスタートし、67年から販売された同社のフラッグシップモデル。官公庁の公用車や大手企業のトップが使う車として知られ、御料車も同車がベースとなっている。量産型の車とは異なる生産ラインで「クラフトマン（職人）」と呼ばれる少数精鋭・熟練の作業者により、匠の技が随所に織り込まれ生産されてきた。