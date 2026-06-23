「正直に言うと前回大会の自分は…」“雪辱のW杯”で鎌田大地が語った本音…2試合連続ゴールも優勝への通過点「まだまだできることはある」【W杯】
鎌田はボランチとシャドーで出場し、2試合連続ゴールを決めた(C)Getty Images
大舞台での2戦連続ゴールは、より大きな自信を生み出した。
日本代表が初優勝を目標に掲げ挑んでいる北中米ワールドカップ（W杯）では、鎌田大地が2試合連続で輝きを放っている。オランダ戦、チュニジア戦で1点ずつをマークし、スコアラーとして名前を刻んだ。また、初戦では守備的MFの一角、そして2戦目では2列目シャドーのポジションを任されるなど、世界屈指とも言えるユーティリティスキルでチームを支え、勝ち点獲得に貢献している。
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今大会の日本は、開催前から中盤の主力選手に故障者が相次ぎ、さらにオランダ戦では先発した久保建英も負傷。この緊急事態を受け、森保一監督はボランチとして定着していた鎌田を2戦目にして、より攻撃的なポジションでの起用を決断。背番号15は開始4分で先制点を決め、期待に応えてみせた。
そして、このW杯2試合におけるプレーについては、本人も大きな手応えを感じているようだ。米国メディア『ESPN』が現地時間6月21日、公式サイトに掲載した特集記事の中で鎌田のインタビューコメントを伝えている。
鎌田は2戦目を終えた印象として、勝利による勝ち点3獲得がチームとして重要だったと主張しつつ、「まだ突破が決まったわけではありません。1位になるのか、2位になるのか、3位になるのかも分かりません」と述べながら、「でも今日、ひとつの成果を残すことはできました」と言葉を続けた。
さらに、「僕たちは本気でこのワールドカップで優勝したいと思っています。そのために、もっとチームの力になれたらと思います」として、さらなる貢献へ意欲を示している。
また、2022年カタール大会でもプレーしている鎌田は、4年前を振り返り、「正直に言うと、カタールでの前回大会は自分のパフォーマンスが十分ではありませんでした」と心情を吐露。雪辱すべく、高いモチベーションで臨んでいるという今大会ではすでに2得点を記録。だが満足には遠く、「まだまだ自分にできることはあると思っています」と打ち明けている。
そして記事では、今大会で決めた2得点の内容にも触れるコメントも。オランダ戦終盤では、小川航基のヘディングでのボールが鎌田の頭をかすめる形でゴールネットを揺らし、貴重な同点弾となった。殊勲の得点の感想として、「オランダ戦のゴールは本当に、本当にラッキーでした」と話す鎌田。
続けて、チュニジア戦の序盤、味方からのパスを踵でとらえ押し込んだゴールにも言及。このシュートもやや予想外の形で決まったようにも見えたため、『ESPN』から、「今回は少なくとも狙い通りだったのか？」という質問が投げかけられている。問いに対し、鎌田は以下のように返答した。
「（オランダ戦に続き）もう一度ゴールを決めたいと思っていました。今日は普通のゴールを決められたので、それは良かったですね」
この2試合、異なるポジションでハイレベルなプレーを披露し、攻守で存在感を発揮した鎌田。中盤を支える影響力やピッチ上における頼もしさも、試合毎に増し続けている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]