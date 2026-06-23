国会では22日、高市首相に対し、選挙での中傷動画の作成報道や暗号資産「サナエトークン」などについて、野党が追及しました。

■野党追及 一部週刊誌「中傷動画」「サナエトークン」に首相側が関わったと報道

立憲民主党・杉尾秀哉議員

「高市総理とその周辺に重大な疑問が投げかけられています。サナエトークンとの、この暗号資産規制強化の中でも関わりの問題。いずれも、政治への信頼や民主主義の根幹に関わる問題」

高市首相

「サナエトークンについて取り上げられているが、私は3月2日までその言葉を聞いたこともありません」

衆議院選挙で野党候補を中傷する動画を投稿したことなどに加え、暗号資産「サナエトークン」についても、高市首相側が関わったとの一部週刊誌報道をめぐり、野党が追及しました。

■後援会の公認SNSには支持するかのような内容も

高市早苗首相の名前を冠した暗号資産「サナエトークン」。運営をしていたプロジェクトのホームページには。

「サナエトークンは、ただのミームじゃない。日本の希望だ」

さらに、高市首相の後援会の「公認」のSNSには、支持をするかのような内容が投稿されていました。

「サナエトークンという新たなインセンティブ設計も注目されています」「チームサナエはこの取り組みに共感し、共に日本の明るい未来を紡いでいきたい」（投稿は現在は削除されています）

ただ、「サナエトークン」をめぐっては、暗号資産の取り扱い事業者として未登録だった疑惑も浮上していて、プロジェクトは中止となっています。

■高市首相側は関与否定…秘書の陳述書提出へ

高市首相側は関与を否定していますが、野党側は、秘書本人が国会で直接説明をするよう求めています。

しかし。

高市首相

「総理としての業務時間も確保できなくなっています」

委員長

「簡潔に答弁願います」

高市首相

「衆議院でもお願い申し上げましたが、近日中に奈良の秘書の陳述書と相手企業から送られてきた提案書」

委員長

「簡潔に答弁願います」

高市首相

「これを予算委員会の理事会に提出をしたいと思います。それをもって本件に関する詳細な問いへの答弁としたい。私が伝言係になっていて、間違いが起きたら困りますので」

自身の答弁のかわりに、秘書の説明を書面で提出すると訴えます。

立憲民主党・杉尾秀哉議員

「国会答弁ってそんな軽いものではありません。総理は自分で答弁するつもりがないのか」

◇

さらに、「サナエトークン」の運営側と秘書のやりとりの公開を求めました。

立憲民主党・杉尾秀哉議員

「証拠を一緒に出してください。お願いします」

高市首相

「私どものところにそういった記録は残っておりません。（秘書は）暗号資産であったり、取引されるものであったり、説明を受けたわけでもなく、承諾したわけでもないということをはっきり申しております。それは私も認識を一にします」

「サナエトークン」の発行をめぐり、損失についての相談が18日までに3件、金融庁へ寄せられたことも明らかになっています。

野党側は引き続き、高市首相の秘書を国会に呼び説明するよう求めています。

（6月22日放送『news zero』より）