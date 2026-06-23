数々のインフレ要因に直面する中、日銀は物価をコントロールできるのか。写真は2月に首相官邸で会談した日本銀行の植田和男総裁（左）と高市早苗首相（写真：共同通信社）

消費税減税の議論が進んでいる。一方でインフレ懸念はなおくすぶり続けており、減税による総需要の刺激が新たなインフレ要因になる可能性もささやかれる。だが、消費税減税は衆議院選挙に勝利した与党、自由民主党と維新の会の選挙公約だった。日本の民主主義が支持した政策を、経済の現状に見合うかたちでどう実現させればいいのか。金融政策のあり方を含め、元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事が解説する。（JBpress編集部）

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消費税減税は5兆円規模の総需要刺激に

米国とイスラエルのイラン攻撃によって、グローバル経済における原油供給は大きく混乱した。6月17日に戦闘終結などに関する覚書にサインしたとはいえ、原油供給はすぐには元に戻りそうもない。中東での混乱によって生じた供給制約によるインフレ圧力は、次第に先進国で顕現化しており、その傾向は今後さらに強まりそうである。

日本では、今年も含め5年もの間、日本銀行のインフレ目標の2％を上回る物価上昇を経験する可能性が高い。その過程で生活が苦しくなって人を助けるための政策として出てきたのが、食料品に限定した消費税減税の話だ。

たとえそれが給付付き税額控除への移行との組み合わせであっても、結局のところ5兆円規模の追加的な総需要刺激となりそうである。

しかし、消費税減税の実行によって総需要が刺激され、さらにインフレ圧力を増すのであれば何とも皮肉な展開だ。

そうした状況で、日本銀行は6月15〜16日の金融政策決定会合で0.25％の利上げを決定し、政策金利は1.0％となった。政策金利の引き上げは、そうした追加的なインフレ圧力を相殺する。

高市官邸はもともと利上げに反対で、今回は米国からのプレッシャーもあって引き上げが実現したと報道されている。今後の利上げがどうなるかについては見方が分かれるが、食料品の消費税減税という選挙公約を実現し、かつこれまでインフレで困ってきた人をこれ以上苦しめないためには、金融政策による総需要の制御はどうしても必要だ。

短期金利だけでは語れないインフレ問題

その日本銀行の政策金利が30年以上の時間を経て1％となったこともあって、最終的にどこまで上昇するのか、といった議論が出ている。その議論でよく登場するのが「中立金利」「ターミナル・レート」といった言葉だ。

中立金利とは、景気を刺激もせず抑制もしない金利、インフレを加速もさせず抑制もしない金利と言われる。ターミナル・レートとは、金利がこの局面に即して最終的にどこまで上がるのかという話だ。

その議論で忘れてはいけないことがある。もしマクロ経済のインフレを問題にするなら、それに影響するのは中央銀行が決める短期の政策金利に限らない、ということだ。

マクロ経済のインフレは、家計、企業、政府の様々な経済活動の結果として決まる。そうした国内の経済主体が直面する金利は、日銀が誘導する短期の金利だけではない。もっと長い期間の金利も経済活動には大きな影響がある。

どの程度の期間の金利が重要かは、様々な経済主体によって違うが、話を簡単にするために短期金利と長期金利だけ考えよう。

日本銀行の短期の政策金利が1％であっても、長期金利が2.5％なのか3.5％なのかで、国内の経済活動への影響は違う。さらに、これらの金利は、銀行間取引の金利や政府の資金調達金利を表しているが、実際は、資金を調達する主体の信用度によって「様々な金利」で資金が仲介されている。私たちの生活に影響があるのはそうした「様々な金利」なのである。

短期と長期の金利の違いは、金融市場では「ターム・プレミアム」と呼ばれる。期間が同じでも信用度の違いによって生じる金利は「クレジット・スプレッド」と呼ばれる。短期の政策金利が同じ水準でも、これらがどういう状況かで、マクロ経済のインフレへの影響も変わってくる。

そうした観点を考慮せず、中央銀行の政策金利だけで中立金利やターミナル・レートを議論するのは、マクロ経済の分析としては不十分ではないだろうか。このうち、クレジット・スプレッドは金融危機のような時には大きく拡大するが、現状はそうした状況ではないので、以下、ターム・プレミアムに絞ってさらに考えてみたい。

利上げを嫌う政権でも抑えられない長期金利の現実

金融論の教科書には、「期待理論」というものが登場する。正確さを無視して直観的に説明すれば、長期金利は将来にわたる短期金利についての期待で形成されるといったことである。

これに即せば、日本銀行の短期の政策金利が今後10年間どうなるかについての期待が10年物の国債の流通利回りに反映されているという話になる。

この理論に基づくと、今後10年間、ずっと利上げが嫌いな政権が続き、そのために短期の政策金利がなかなか上がらないと金融市場が考えるのであれば、それを反映して長期金利も低く抑えられる、ということになる。

しかし、長期金利が金融市場で自由に決まる経済においては、その形成にインフレも大きく影響するのが現実だ。長期金利は、経済の実力、例えば潜在成長力を反映する実質金利と、将来のインフレ期待の和として決まるという「フィッシャーの関係式」というのもマクロ経済の教科書にはしばしば登場する。

この整理からすると、実際のインフレがその目標を上回るような金融政策が続くと予想されると、それを反映して長期金利は上昇してしまう。日本銀行の利上げ姿勢に関して最近よく聞かれる「ビハインド・ザ・カーブ」という言葉は、そのような状況になってしまうことを指している。

足元の政策金利が同水準でも、長期金利の水準が切り上がってしまえば、結局、経済活動は全体として抑制されることになる。

成長戦略は長距離走、財源なき減税は円安を招く

高市政権は成長戦略に力を入れている。財政政策も、総需要刺激というよりは、日本経済の供給力の新陳代謝を進めるというメッセージを発している。それは、今の日本経済にとって本当に大事なことだ。

ただし、そうした取り組みが効果を発揮して、日本経済が本格的に再起動されるには一定の時間がかかる。経済の構造改革は長距離走になるのだ。その期間、インフレがずっと2％という目標を上回り続け、困っている人がさらに困る状況は避けなければならない。

また、目標を上回るインフレが続くとの予想から、必要以上の長期金利上昇につながることも日本経済にとってマイナスだ。財源が明確でない消費税減税によって予想される財政赤字の拡大も、長期金利の上昇要因となる。昨今の国債市場の動きをみていると、恒久的な財源を考えない財政支出の拡大案が伝わると、長期金利の水準が切り上がる傾向があるような気がしてならない。

こうした日本政府の財政スタンスは、別の面でも影響を与えている可能性がある。

今回、日本銀行が1％という1990年代半ば以来の政策金利水準としたにもかかわらず、為替レートはほとんど動かなかった。国際金融市場では、財政赤字の制御に不安が残る国の通貨に切り下げ圧力が加わることは避けられない。自国通貨安は輸入物価の上昇につながり、インフレ要因となる。

日本の成長戦略は、これまで幾度となく打ち出され、しかしそれらは目に見えた変化につながらなかった。現在の成長戦略は揺籃期にあり、これまでとの違いはまだはっきりしないが、総需要刺激ではなく、供給構造の変化に焦点を当てている点は新しいのではないか。

経済の構造改革は長距離走のようなものだ。効果が現れるまでの期間、日本のマクロ経済をできるだけ安定させることが大事になる。選挙公約実現のために財政による一定規模の総需要刺激をせざるを得ないのであれば、それによるインフレ圧力は、金融環境の調整で相殺するというバランスが重要になる。

定期預金でもわずか0.4％の金利に据え置かれる預金者

前述したように、日本では今年も含め5年間、インフレ目標の2％を上回る物価上昇を経験する可能性が高い。日本銀行の説明によれば、これまでとは異なる一時的要因が波状的に作用した結果だということになる。そしてそれは、今年度後半から来年度にかけて目標水準に落ち着くとしている。

しかし、政策金利が1％になってもメガ銀行の1年物定期預金は現状0.4％である。インフレ率を差し引いた実質利回りは大きなマイナスだ。2％以上のインフレが続き5年目になってもこの水準なのである。

マスコミの報道は、利上げがあると住宅ローン金利の上昇で大変だといった点に着目しがちだ。しかし、国民の間ではなお銀行を通じた金融仲介が主力であることを考えると、インフレ5年目の今、このような定期預金の実質利回りでよいのかという問題意識も生まれてくる。ここにもバランスの問題がある。

景気が循環する中で、局面ごとに適切な金利水準がどれくらいかというのは難しい問題で、なかなか客観的な1つの正解はない。しかし、マクロ経済は資金を調達する側だけで構成されているわけではない。資金を供給する側にとっても適切な金利が実現されなければ、なかなかマクロ経済が全体として元気になることは難しい。

そう考えると、現状の短期金利の水準は物価環境との対比でバランスが取れているのだろうか。銀行収益が大きく改善する下で、大きな声をあげることもなくコツコツと貯金をしている人々のことをもう少し考えるのが、あるべき良いバランスではないだろうか。

そうした短期金利の調整は、為替レートにも影響するはずだ。先行き、中東の混乱などによる供給面での制約からインフレ圧力が高まるとみるのであれば、これ以上の円安でさらにそれを高めるべきではない。

経済の構造変化という長距離走を完走するためには、改めてマクロ政策のバランスを意識すべきだと思う。需要と供給、企業と家計。その対比において、双方にとって一番居心地のよい環境を継続的に実現していかなければ、様変わりの国際秩序、人口減少、人工知能（AI）革命の下で、日本経済の再起動を現実のものにはできない。

筆者：神津 多可思