ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２３日、生放送された。

番組開始直後に恒例の「脳シャキ！クイズ」が行われ、黒い四角の中に同局の宇賀神メグアナウンサーの写真が入った画像が出され「ここはどこ？」と地名を当てる問題が出された。

これに総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「きょうはサブのみなさんが宇賀神さんになんかものすごく絡んできている感じがありますね」とコメントした。

ヒント１は「東京の地名」、ヒント２は「黒い四角はカタカナの『ロ』」、ヒント３で「ロの中にメグ」と出されると出演者は全員「わかりました！」。そして安住アナの「せ〜の」のかけ声で全員そろって「目黒」と答えた。しかしこれは不正解。「ブー」という音が流れた。

これには宇賀神アナは「え？うそ〜」と両手で口を覆い、安住アナも「ヒント３まで出て…どうしたらいいんだ？」と困惑。しばらく考えた後、「あ！『中目黒』っていうこと？」と答えにたどり着いた。

宇賀神アナは「なんか…ちょっとこれは代表して申し訳ありません」となぜかおわび。安住アナは「宇賀神さんに好かれようと思って（クイズを）作ったけど、結局嫌われてざま〜みろ」とクイズ作成者へ向かって言い放ち、スタジオを笑わせていた。