ファッションモデルとして国内外で活躍するタレントの森星（もり・ひかり）さん（34）が6月24日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。



【写真】祖母・森英恵さんがデザインしたスーツで登場した森星さん

星さんは1992年、東京都出身。2012年にファッション雑誌「CanCam」の専属モデルとしてデビューし、国内外の雑誌や広告のモデルやファッションショーで活躍するとともに、バラエティーやトーク番組などにも出演しています。祖母は、日本を代表するファッションデザイナーの故・森英恵さん。今回は祖母への敬意を込め、英恵さんが生前にデザインされたスーツを着こなしてスタジオに現れました。



そんな星さんが現在、夢中になっているのが、日本の伝統技術である「漆」です。割れた花瓶を修復したのをきっかけに、漆の魅力にどっぷりとハマり、職人のもとへ自ら足を運ぶこともあるそうです。



現在は、明治時代に建てられたという大規模な古民家の再生にも奮闘中だとも。20代は世界中を飛び回り、ファッションの最前線へ飛び込んでいた星さんですが、日本の伝統美に目覚めた今、祖母が取り組んでいた日本の美しさを世界に知ってもらうためのデザインの意味を、深く感じるようになったといいます。