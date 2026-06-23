「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）

函館伝統のハンデ重賞。多彩なメンバーが集結したが、主役を務めるのはデビットバローズ。前走・大阪杯で現役トップクラスを相手に食らいついた実力は、Ｇ３戦なら断然上。昨年末の鳴尾記念に続く、重賞２勝目を狙う。

北の大地で２年越しのリベンジを果たす。昨年暮れの鳴尾記念で重賞初Ｖを飾ったデビットバローズ。初めてのＧ１挑戦となった前走の大阪杯は８着に敗れたが、現役トップクラスを相手に０秒７差は胸を張っていい。７歳を迎えても衰えはなく、Ｇ３なら力上位。狙い澄ました北上で２つ目のタイトルを奪取する。

函館記念に参戦するのは２４年以来、２年ぶり。巴賞２着をステップに臨んで５番人気に支持されたが、勝負どころから全く動けず１６頭立ての最下位に沈んだ。ただ、上村師は「５００キロを超える大型馬。向こうでは運動量が足りず、滞在２戦目は仕上げ切れなかった」と敗因は把握している。

今回は２年前の経験を踏まえ、１週前まで栗東で仕上げてから北海道入り。その１週前追い切りは栗東ＣＷの併せ馬でしっかりと負荷をかけられたが、年齢を感じさせないハツラツとした動きを披露した。指揮官も「びっしりやったけど、ここを目標にいい感じで来られている。前回の北海道も１戦目（巴賞）はしっかり走れているからね。輸送がどうこうという馬でもないし、いい状態で送り出せる」と手応えをにじませる。

まだキャリアは１９戦で馬は若々しく、去勢後はレースぶりにも安定感が増している。「洋芝も合わないことはないし、小回りの二千も悪くない」。老いてますます盛んなロードカナロア産駒が、重賞Ｖ２へ突き進む。