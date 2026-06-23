16歳で主演映画でデビューした名バイプレイヤー、下積み時代に心配をかけた母が60歳で他界 父は93歳の今も健在で共演経験も
俳優の光石研が、25日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
光石研 ＝テレビ朝日提供
名脇役として数多くのドラマや映画に欠かせない存在の光石。現在64歳の光石だが、16歳の時にオーデションを受け、いきなり映画で主役デビューしたという経歴を持っている。しかし、しばらくは順調だったが、30代の頃には仕事もなく、しばらく下積み生活を味わったそう。
その頃に心配をかけた母は、光石が売れっ子になる前の60歳で他界。一方、父は93歳の今でも健在で、3年前には光石さんと映画で共演もしているそう。そんな父から黒柳あてにメッセージが届く。
光石研 ＝テレビ朝日提供
名脇役として数多くのドラマや映画に欠かせない存在の光石。現在64歳の光石だが、16歳の時にオーデションを受け、いきなり映画で主役デビューしたという経歴を持っている。しかし、しばらくは順調だったが、30代の頃には仕事もなく、しばらく下積み生活を味わったそう。
その頃に心配をかけた母は、光石が売れっ子になる前の60歳で他界。一方、父は93歳の今でも健在で、3年前には光石さんと映画で共演もしているそう。そんな父から黒柳あてにメッセージが届く。