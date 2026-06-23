米１０年債利回り上昇 イランとの協議進展もインフレ圧力や利上げ期待は根強い＝ＮＹ債券 米１０年債利回り上昇 イランとの協議進展もインフレ圧力や利上げ期待は根強い＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:34）（日本時間05:34）

米2年債 4.228（+0.051）

米10年債 4.507（+0.054）

米30年債 4.944（+0.047）

期待インフレ率 2.245（-0.023）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。イランとの６０日間の暫定合意で原油相場の下げが続いているものの、利回りは上昇。原油相場はＷＴＩで一時７３ドル台まで下落。



依然として中東情勢への不透明感があるほか、ホルムズ海峡が再開しても当面はインフレ圧力が続き、ＦＲＢの年内利上げ期待が温存されるとの見方も根強い。



今週は木曜日にＦＲＢが重視するＰＣＥ価格指数の発表が予定されている。すでに発表されている米消費者物価指数（ＣＰＩ）や生産者物価指数（ＰＰＩ）から、ゼ前回よりも若干高めの数字が見込まれ、先週のＦＯＭＣのタカ派な雰囲気を正当化する内容になると見込まれている模様。



２－１０年債の利回り格差は+２８（前営業日：+２７）とフラット化は一服。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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