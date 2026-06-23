25年育成ドラフト7位でソフトバンクに入団したエミール・セラーノ・プレンサ外野手（18）は、高校時代に場外ホームランを打った経験もある期待の長距離砲だ。高校2年の時にドミニカ共和国から単身で日本に来た。父は投手として横浜、中日、楽天でプレーし、NPB通算30勝を挙げたドミンゴ・グスマン氏。父譲りの恵まれた体を生かし、本塁打を量産してファンを増やしたいという夢を持っている。

高卒1年目のエミールの目標。それは「お父さんを超えたい。僕の方が人気になる」。中日などで活躍したドミンゴ・グスマン氏を父に持つ背番号158は、まず“人気”で勝負する。「ホームラン打ったら、ファン増えるかな。だから一番のホームランバッターになりたい。速い球も変化球もしっかり打って頑張る」と目を輝かせる。

今春のプロ初キャンプは、入団時から感じていた腰の違和感を緩和するために、まずは減量に励むことになった。入団時に118キロだった体重は、一時期自己最重量の122キロまで増えた。減量のために油分が多い物は控え、大好きなチョコレートも封印した。「練習の後のピザも食べないようにしています。我慢。自分の体のためだから大丈夫」と言い聞かせるように話した。現在は115キロまで減量に成功し、俊敏性が増したと感じている。また体も動きやすくなり、練習量も多くこなせるようになっている。

打撃練習では長打力アップを目指し、右足に体重を乗せてスイング前の“ため”をつくることを意識している。「後ろからの方がピッチャーの球が見やすい。待つ、ためる。そんな感じ」。頭の中のイメージは明確だったが、思い通りに体現できずに長く苦しんでいた。しかし、外国人育成打撃コーチとして期間限定で来日しているホセ・ダニエル・オスーナ氏から今月12日に集中的に教わり「めっちゃ分かった。だいぶできた」と笑顔を見せた。ここからさらにステップアップすることが期待できそうだ。

野球に打ち込む日々の中で癒やしの時間がある。約1万3000キロ離れたドミニカ共和国に住む家族との就寝前のビデオ通話だ。「1週間で7回、できれば話す。お父さん、お母さん、お姉さん、3人とお話いっぱい」。来日した高校2年の時から続けており、睡眠時間を削ってでも確保するほど大切にしている。

日本での生活はまだ約2年だが、日本語でのコミュニケーションに問題はない。「オレ頭いいから」と冗談交じりに話すが、人知れず勉強した結果だ。努力を怠らない姿勢、高校時代に場外ホームランを打った経験もある自慢の長打力、そして父から受け継いだ恵まれた体格。それら全てを生かし、本塁打を量産してファンを魅了する選手を目指す。 （昼間 里紗）

◇エミール・セラーノ・プレンサ 2007年11月7日生まれ、ドミニカ共和国出身の18歳。13歳で野球を始め、23年に来日して幸福の科学学園に入学。高校通算22本塁打。甲子園出場はなし。規格外のパワーを誇り、日本語も流ちょうに話す。父は中日などで活躍したNPB通算30勝のドミンゴ・グスマン氏。25年育成ドラフト7位で入団。1メートル90、115キロ。右投げ右打ち。