【栗原陵矢のくりs’トーク】皆さん、こんにちは。来月4日に30歳になる栗原です。第7回のコラムのテーマは“30歳＆誕生日”です。

プロ野球界に入った18歳の時には、正直30歳まで野球を続けられているとは思っていませんでした。そう考えると、凄く順調に野球人生を歩むことができています。一方でプライベート面では、僕はよくしゃべるし、子供だなと感じています。入団した時に30歳だった健志さん（明石R＆Dグループスキルコーチ）、ポンさん（本多1軍内野守備走塁兼作戦コーチ）を思い返すと凄く大人でした。今の僕にはない落ち着きがあった気がします。

ただ、20歳からの10年間で成長したと感じることも、もちろんありますよ。日常生活でのナンバーワンは、運転です。初めは下手でした、多分。でも、運転する機会が多かったので少しずつ上達しています。余談ですが、選手の車にたくさん乗ってきた中で誰よりも運転が上手だと感じたのは、今宮さんです。発車もブレーキも全てがスムーズで、隣で寝てしまうような運転です。

誕生日プレゼントといえば、5歳の時に父からグラブをもらったことを鮮明に覚えています。よくテレビで野球を見ていたので、初めての自分専用の野球用具に「きれいだなあ、うれしいなあ」と感じていました。ただソフトバンクに入団後、父から「野球しかやらせないつもりで渡した」と言われたので、息子の僕に対して覚悟を持って渡したプレゼントだったのかもしれないですね。5歳で野球に出合わせてくれた父にも感謝です。

今年の誕生日は、みずほペイペイドームで午後2時からロッテとの試合があります。目標はケガをせずに試合を終えることです。23年のようにバースデーアーチを打てたらいいですが、まずは健康と元気を大切に。その上でチームを勝利に導く活躍ができたらうれしいです。既にチケットを持っている方はもちろんですが、迷っている方もぜひ球場に応援に来てください。お待ちしています。そして30歳の栗原も、どうぞよろしくお願いします。（福岡ソフトバンクホークス内野手）